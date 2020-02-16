Джамала о реакции мужа на ее вторую беременность: «Не сразу обрадовался»

16 февраля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Джамала о реакции мужа на ее вторую беременность: «Не сразу обрадовался»
Певица Джамала с сыном и мужем
социальная сеть Instagram

12 февраля певица Джамала поделилась радостным событием ‒ она во второй раз станет мамой.

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О своем интересном положении артистка догадалась на съемках клипа «Жалі». Знаменитость чувствовала быструю усталость, головокружение и постоянный голод. Сделав тест на беременность, она сообщила об этом мужу, однако его реакция была неожиданной.

В интервью Соломии Витвицкой исполнительница призналась, что увидела в глазах мужа невероятное счастье, но Бекир сразу же сказал, что радоваться будет только после похода к доктору, который подтвердит беременность.

Праздничных коробочек, ленточек не было… Я просто сделала тест и показа Бекиру. А он сказал: «Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться»,
– откровенничает звезда.

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Молодая мама не готова рассекречивать срок беременности и пол будущего ребенка, однако признается, что имя будущему малышу уже обсуждает с мужем.

Напомним,

Певица Джамала / социальная сеть Instagram
 

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