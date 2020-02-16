Джамала о реакции мужа на ее вторую беременность: «Не сразу обрадовался»
12 февраля певица Джамала поделилась радостным событием ‒ она во второй раз станет мамой.
В интервью Соломии Витвицкой исполнительница призналась, что увидела в глазах мужа невероятное счастье, но Бекир сразу же сказал, что радоваться будет только после похода к доктору, который подтвердит беременность.
Праздничных коробочек, ленточек не было… Я просто сделала тест и показа Бекиру. А он сказал: «Нет, еще не буду радоваться, надо пойти к врачу, чтобы он подтвердил. Потом я буду радоваться»,– откровенничает звезда.
Напомним,
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