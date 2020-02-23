Джамала призналась, о скольких детях мечтает: «На этом не остановимся»

23 февраля 2020 13:00 Катерина Даниленко
Джамала призналась, о скольких детях мечтает: «На этом не остановимся»
Певица Джамала
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Артистка удивила неожиданным заявлением.

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Украинская певица Джамала не так давно рассекретила свое «интересное» положение. С мужем Бекиром она ждет второго ребенка. А вчера знаменитость в интервью Кате Осадчей заявила, что двоих детей им будет недостаточно.

Еще двоих, дай бог, и нормально. Мне кажется, что дети – это клево! Они вдохновляют, постоянно держат тебя в тонусе и настраивают на жизнь. Для меня это означает то, что надо написать много песен, чтобы был запас, а для мужа – заработать много денег,
– рассказала исполнительница.

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Джамала добавила, что собирается доказать многим будущим мамам, что беременная женщина ‒ это красивая женщина. Она планирует подчеркивать свою фигуру яркими нарядами и быть всегда на высоте.

Очень круто было, что во время прошлой беременности я экспериментировала со стилем. Тогда я была членом жюри Нацотбора на «Евровидение» и тренером «Голосу країни». Мне очень много писали беременные женщины, что я их вдохновляю, что будущие мамы не должны одеваться как серые мешки и постоянно скрывать свой живот. Сейчас я так же планирую много ярких выходов. Я готовлю много яркого гардероба, чтобы вдохновлять всех женщин,
– отметила артистка.

Напомним,

 

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