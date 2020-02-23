Alyosha призналась, существует ли дружба между ней и Vlad Darwin
Артисты далеко не всегда могут найти общий язык.
В недавнем интервью, которое состоялось перед концертом в Киеве, Влад признался, что у коллеги даже получилось довести его до слез. На вопрос существует между ними дружба, оба ответили неоднозначно.
Вы просто не видели, как мы общаемся вне сцены. Это ссоры. Потому что, у меня одна мысль, у него совсем другая, – рассказывает Alyosha. Ссоры постоянно, я даже Елене не говорил, что вчера плакал после нашей встречи, честно… Дружба предполагает постоянные встречи, чтобы мы встречались семьями… Но все очень занятые,‒ добавил музыкант.
Свое поведение Alyosha прокомментировала тем, что сильно раздражается, когда ей что-то не нравится.
Я не то, что злая тетка, я просто имею свое мнение и характер, который я проявляю, если мне что-то не нравится и если что-то нелогично происходит. Меня это ужасно раздражает. Должно быть или так, или никак,– отметила исполнительница.
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