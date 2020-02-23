Alyosha призналась, существует ли дружба между ней и Vlad Darwin

23 февраля 2020 15:00 Катерина Даниленко
Alyosha призналась, существует ли дружба между ней и Vlad Darwin
Певица Alyosha и музыкант Vlad Darwin
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Артисты далеко не всегда могут найти общий язык.

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Отношения певицы Alyosha и музыканта Vlad Darwin на сцене и вне ее очень отличаются. Знаменитости неоднократно признавались, что находить общий язык им очень тяжело, их отношения больше похожи на торнадо, о котором они поют в одноименной песне.

В недавнем интервью, которое состоялось перед концертом в Киеве, Влад признался, что у коллеги даже получилось довести его до слез. На вопрос существует между ними дружба, оба ответили неоднозначно.

Вы просто не видели, как мы общаемся вне сцены. Это ссоры. Потому что, у меня одна мысль, у него совсем другая, – рассказывает Alyosha. Ссоры постоянно, я даже Елене не говорил, что вчера плакал после нашей встречи, честно… Дружба предполагает постоянные встречи, чтобы мы встречались семьями… Но все очень занятые,
‒ добавил музыкант.

Свое поведение Alyosha прокомментировала тем, что сильно раздражается, когда ей что-то не нравится.

Я не то, что злая тетка, я просто имею свое мнение и характер, который я проявляю, если мне что-то не нравится и если что-то нелогично происходит. Меня это ужасно раздражает. Должно быть или так, или никак,
– отметила исполнительница.

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Многие поговаривают, что такое эмоциональное состояние связано с третьей беременностью артистки. Поводов для слухов добавили и концертные образы Alyosha, в которых она появилась на сцене Октябрьского дворца. Весь вечер звезда выступала в объемных платьях, которые скрывали ее фигуру. Сама Елена не спешит это комментировать.

Напомним,

 

 

 

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