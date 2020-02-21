Alyosha & Vlad Darwin - «Золота середина»: фоторепортаж с самого романтичного концерта зимы

В столице состоялся большой концерт одного из самых ярких и романтических дуэтов Украины - Alyosha & Vlad Darwin. История дуэта началась еще 7 лет назад, когда была представлена песня «Ти найкраща».

Поддержать Alyosha и Vlad Darwin пришли многочисленные публичные личности, коллеги по сцене, друзья: Ирина Билык, Екатерина Осадчая, Кристина Марти, Наталья Холоденко, Соломия Витвицкая, Светлана Тарабарова, Лавика, Лаура Марти, Наталка Карпа, Анастасия Кожевникова, Александр Прохоров, Мария Бурмака, Жан Грицфельдт, Вадим Олейник, Надежда Матвеева, Анна Завальская, Вячеслав Соломка, Татьяна Воржева, Богдан Юсипчук, Габриэла Массанга, Alina Pash, Алла Донту, Яна Прядко, Юрий Движон, FROLOV, Сергей Савка, Поль Солонар и многие другие. Все гости собирались в welcome-зоне, где могли по-дружески общаться и угощаться вкусностями от Gorbenko Catering и Winetime. Настроение гостей перед концертом обеспечивал ди-джей Дмитрий Яцук.

Гости концерта Alyosha & Vlad Darwin - «Золота середина» / Master Management

Долгожданный концерт «Золота середина» стал новым шагом в совместном творчестве артистов. Это была настоящая музыкальная повесть о чувствах, о всех цветах и оттенках любви.

Гости концерта Alyosha & Vlad Darwin - «Золота середина» / Master Management

Две яркие личности на одной сцене – певец, композитор Vlad Darwin, и певица с невероятно чувственным голосом – Alyosha, пели о чувствах и эмоциях Мужчины и Женщины, которые бывают в жизни каждого человека.

Концерт Alyosha & Vlad Darwin - «Золота середина» / Master Management

На концерте «Золота середина» артисты представили песни из нового одноименного альбома, а также исполнили сольные и уже любимые хиты в новой аранжировке. Почти все песни были написаны автором и композитором Vlad Darwin.

Вся программа полностью украиноязычная и мы гордимся этим. Ни одна из песен в этой программе не была написана «для квот». Все песни были написаны от души и с большой любовью к жизни, к людям, – рассказал Vlad Darwin. – Я надеюсь, что зрители вместе с нами погружались в песни и забывали обо всем вокруг. Потому что для нас главный язык – язык чувств и музыки.

В зале Октябрьского Дворца царила невероятная атмосфера. Зрители аплодисментами встречали артистов, поддерживали откровенные признания и истории, которыми делились Alyosha и Vlad. Это была музыкальная повесть – настоящее театральное шоу и интимный «разговор» дуэта со зрителями о чувствах. На сцене происходили преобразования: невероятно красивые и пластичные постановки балета, сочетались с интересными режиссерскими решениями: с декорацией, которая символизировала цикличность мира и окно отношений между миром Женщины и Мужчины.

Свет и настроение менялись от лирического и романтического, к экспрессивному и драйвовому. Артисты и балет несколько раз меняли стильные костюмы. Эмоциональный момент шоу был, когда Влад сел за рояль и начал играть и петь – зрители затаили дыхание, и в зале воцарилась полная тишина. Через несколько минут на сцену вышла Alyosha и голоса артистов объединились в мощную энергию. Все это была «Золота середина» чувств и эмоций, которые зрители переживали вместе с артистами: «Пірнай», «Торнадо», «Цілуй і вбивай», «Троянди», ну, и конечно же – «Ти найкраща»…

Концерт Alyosha & Vlad Darwin - «Золота середина» / Master Management

На концерте были сюрпризы и для звездного дуэта. Так, фан-клуб устроил флешмоб, и во время исполнения песни «Цілуй і вбивай» по всему зрительскому залу вдруг появились белые амурчики! Фаны певцов распечатали на бумаге изображения амуров, и в условленный момент одновременно, подсветив ангелочков фонариками своих мобильных, подняли их над головами во время припева. Это мгновение стало очень трогательным для артистов. Зрители дарили артистам цветы, подарки и овации.

Благодарна всем, кто пришел на наш с Владом концерт. Вы – источник нашего вдохновения, и без вас всех не было бы нашего творчества и нас, как артистов, – поделилась Alyosha. – Жалею, что концерт прошел так быстро. Однако, пусть в ваших сердцах останется весна и любовь, которые мы вместе создали.

Концерт Alyosha & Vlad Darwin - «Золота середина» / Master Management

Певица Ирина Билык после шоу призналась, что редко ходит на концерты. Но у дуэта Alyosha & Vlad Darwin есть все - песни, вокал, душа. Билык сказала, что Влад – лучший мелодист, вместе с ней самой и Русланом Квинтой. А также назвала Vlad Darwin украинским Элтоном Джоном.

Создать концерт – это огромный труд большой команды людей. Конечно хотелось реализовать еще больше замыслов, нет предела для творческих людей! Я очень благодарен всей команде: режиссеру Ольге Семешкиной, музыкантам, танцорам, ассистентам, менеджерам, – поделился Vlad Darwin. – Также я благодарен Alyosha за ее выдержку. Мы будем совершенствовать концертную программу: сделаем еще одно шоу «Золота середина», но уже для тура! Это был первый шаг и я им очень доволен.

Концерт Alyosha & Vlad Darwin - «Золота середина» / Master Management

Презентация музыкальной повести «Золота середина» от Alyosha & Vlad Darwin стала знаковым светским событием столицы Украины, а главное – оставила невероятно приятные теплые воспоминания у зрителей, и подарила стране новые хиты 2020 года.

Напомним,