Від пацанки до панянки-4: Татьяна Мокриди – о необычной примете в семье
Директор Школы леди реалити Нового канала рассказала, как високосный год влияет на ее жизнь.
А вот Татьяна Мокриди вообще сломала эту систему: в високосном году в ее семье происходят только счастливые события.
– У нас в семье своя примета относительно високосного года, – рассказывает сайту TV.UA директор Школы леди в реалити Нового канала. – Он всегда приносит нам особые подарки. В високосный год мы перестроили дом, а также родились наши двойняшки (Татьяна воспитывает двух дочерей – прим.ред.).
– 29 февраля мы поднимаем бокал игристого «за удачу», – рассказывает Мокриди. – Надо верить только в хорошее, тогда все эти предрассудки не станут помехой!
Від пацанки до панянки-4 – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,