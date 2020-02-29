Від пацанки до панянки-4: Татьяна Мокриди – о необычной примете в семье

Эксклюзив 29 февраля 2020 18:00 Александр Кива
Від пацанки до панянки-4: Татьяна Мокриди – о необычной примете в семье
Татьяна Мокриди
Александра Косарева

Директор Школы леди реалити Нового канала рассказала, как високосный год влияет на ее жизнь.

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Считается, что 366-й день делает весь год несчастливым. Мол, в течение этих 12-ти месяцев нельзя жениться, рожать детей, менять работу, покупать жилье и начинать собственное дело. Как показывает практика, многие люди в этом случае делятся на два лагеря: кто-то в это верит, а кто-то считает подобные суеверия выдумкой и не придает им значения.

А вот Татьяна Мокриди вообще сломала эту систему: в високосном году в ее семье происходят только счастливые события.

– У нас в семье своя примета относительно високосного года, – рассказывает сайту TV.UA директор Школы леди в реалити Нового канала. – Он всегда приносит нам особые подарки. В високосный год мы перестроили дом, а также родились наши двойняшки (Татьяна воспитывает двух дочерей – прим.ред.).

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Татьяна призывает всех отказаться от глупых стереотипов и страхов, навязанных обществу много лет назад.

– 29 февраля мы поднимаем бокал игристого «за удачу», – рассказывает Мокриди. – Надо верить только в хорошее, тогда все эти предрассудки не станут помехой!

Від пацанки до панянки-4 – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,

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