Дочь Миллы Йовович снимется сразу в двух голливудских фильмах: по стопам матери
15 марта 2020 15:00
Катерина Даниленко
Актриса Милла Йовович с дочерью Эвер
социальная сеть Instagram
Девочка как две капли воды похожа на звездную маму.
Дочь знаменитой актрисы Миллы Йовович
решила идти по стопам матери и реализовать себя в кинематографе. 12-летней Эвер Габо Андерсон предложили сразу две роли в голливудских картинах ‒ боевике «Черная вдова» и новой экранизации «Питера Пена».
Приготовьтесь встретить новую Черную Вдову. Наконец, мы можем рассказать о секретных проектах Эвер,
‒ написала счастливая мать в своем микроблоге.
Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон / социальная сеть Instagram
В «Черной вдове» девушке посчастливилось сыграть молодую супергероиню киновселеной Marvel Наташу Романофф. Фильм снимали прошлым летом в Англии, но только на днях было разрешено афишировать эту информацию.
Мы так гордимся нашей девочкой! Эвер хотела играть с пяти лет, она вложила много времени, внимания и энергии в осуществление своей мечты,
‒ подытожила Йовович.
Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон / социальная сеть Instagram
Поклонники поздравляют начинающую актрису и ее звездную маму и надеются, что девочка-подросток унаследовала от голливудской актрисы не только эффектную внешность, но и талант.
Напомним,