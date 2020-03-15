Дочь Миллы Йовович снимется сразу в двух голливудских фильмах: по стопам матери

15 марта 2020 15:00 Катерина Даниленко
Дочь Миллы Йовович снимется сразу в двух голливудских фильмах: по стопам матери
Актриса Милла Йовович с дочерью Эвер
социальная сеть Instagram

Девочка как две капли воды похожа на звездную маму.

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Дочь знаменитой актрисы Миллы Йовович решила идти по стопам матери и реализовать себя в кинематографе. 12-летней Эвер Габо Андерсон предложили сразу две роли в голливудских картинах ‒ боевике «Черная вдова» и новой экранизации «Питера Пена».

Приготовьтесь встретить новую Черную Вдову. Наконец, мы можем рассказать о секретных проектах Эвер,
‒ написала счастливая мать в своем микроблоге.

Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон / социальная сеть Instagram

В «Черной вдове» девушке посчастливилось сыграть молодую супергероиню киновселеной Marvel Наташу Романофф. Фильм снимали прошлым летом в Англии, но только на днях было разрешено афишировать эту информацию.

Мы так гордимся нашей девочкой! Эвер хотела играть с пяти лет, она вложила много времени, внимания и энергии в осуществление своей мечты,
‒ подытожила Йовович.

Старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсон / социальная сеть Instagram

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Поклонники поздравляют начинающую актрису и ее звездную маму и надеются, что девочка-подросток унаследовала от голливудской актрисы не только эффектную внешность, но и талант.

Напомним,

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