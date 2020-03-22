Руслана о ссорах с мужем, которые едва не привели к разводу: Я разбила всю посуду в доме
Громкие скандалы случались в семье знаменитости довольно часто.
Артистка признается, что она с мужем достаточно эмоциональные личности, которым сложно уживаться под одной крышей, бывали такие ссоры, что оба уже задумывались о разводе, но любовь побеждает все.
Самый главный подарок, который мы друг другу сделали, это то, что несмотря на все скандалы остались вместе. У нас было очень много разных сложных моментов, мы расставались миллиард раз. Был даже критический момент два года назад и настолько острый, что мы думали, что действительно разойдемся,– откровенничает Руслана.
Основными причинами их ссор было стремление певицы много выступать. Мужчина не мог понять, зачем полностью отдаваться работе. Он называл это уже некой зависимостью.
Проблема была в том, что Саша сказал, что мне уже даже не надо «Евровидение-2017». Я сказала: «Ты что, я обязательно должна там выступить». Ему не понравилась моя такая слишком откровенная зависимость. «Чего ты так хватаешься за те сцены? Почему ты любым путем должна выйти и выступить? Что это за постановка вопроса». А меня трясло. Я говорю: «Нет, я хочу концертов, миллиард, по тысяче, по сто на день, и так далее». Нас чуть не разлучила сцена, которая в принципе нас и объединяла все это время,– добавила победительница «Евровидения-2004».
Я разбила всю посуду в доме. Мы когда ссоримся, я могу и отлупить. Поэтому то, что мы остались вместе – чудо. Мы даже сами себе не можем этого объяснить,– призналась певица.
Напомним,