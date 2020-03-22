Руслана о ссорах с мужем, которые едва не привели к разводу: Я разбила всю посуду в доме

22 марта 2020 13:00 Катерина Даниленко
Руслана о ссорах с мужем, которые едва не привели к разводу: Я разбила всю посуду в доме
Певица Руслана
социальная сеть Instagram

Громкие скандалы случались в семье знаменитости довольно часто.

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Украинская «амазонка» Руслана Лыжичко с мужем Александром Ксенофонтовым вместе почти 25 лет. За это время их отношения пережили много критических моментов. О самих серьезных из них певица рассказала в недавнем интервью.

Артистка признается, что она с мужем достаточно эмоциональные личности, которым сложно уживаться под одной крышей, бывали такие ссоры, что оба уже задумывались о разводе, но любовь побеждает все.

Самый главный подарок, который мы друг другу сделали, это то, что несмотря на все скандалы остались вместе. У нас было очень много разных сложных моментов, мы расставались миллиард раз. Был даже критический момент два года назад и настолько острый, что мы думали, что действительно разойдемся,
– откровенничает Руслана.

Певица Руслана с мужем Александром Ксенофонтовым / социальная сеть Instagram

Основными причинами их ссор было стремление певицы много выступать. Мужчина не мог понять, зачем полностью отдаваться работе. Он называл это уже некой зависимостью.

Проблема была в том, что Саша сказал, что мне уже даже не надо «Евровидение-2017». Я сказала: «Ты что, я обязательно должна там выступить». Ему не понравилась моя такая слишком откровенная зависимость. «Чего ты так хватаешься за те сцены? Почему ты любым путем должна выйти и выступить? Что это за постановка вопроса». А меня трясло. Я говорю: «Нет, я хочу концертов, миллиард, по тысяче, по сто на день, и так далее». Нас чуть не разлучила сцена, которая в принципе нас и объединяла все это время,
– добавила победительница «Евровидения-2004».

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Не забыла упомянуть артистка и о том, что ссоры в их семье ну уж очень эмоциональные. В частности, Руслана может бить посуду и даже поднять руку на мужа.

Я разбила всю посуду в доме. Мы когда ссоримся, я могу и отлупить. Поэтому то, что мы остались вместе – чудо. Мы даже сами себе не можем этого объяснить,
– призналась певица.

Напомним,

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