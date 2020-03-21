Рэйчел Линч снялась обнаженной в пустом метро

21 марта 2020 15:00 Катерина Даниленко
Рэйчел Линч снялась обнаженной в пустом метро
Модель Рэйчел Линч
социальная сеть Instagram

Девушка воспользовалась самоизоляцией многих жителей города, чтобы воплотить запланированную фотосессию.

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Пандемия коронавируса заставляет многих жителей Нью-Йорка оставаться дома. Город стал менее шумным, а общественный транспорт и вовсе опустел. Однако модель Рэйчел Линч в таких ограничениях увидела возможности.

Знаменитость решила устроить эротическую фотосессию в пустом метро. Модный блогер позировала в прозрачном белье с перьями и крыльями ангела за спиной в вагоне поезда и на перроне. Дополнили ее образ нежные розовые перчатки и босоножки на высокой платформе.

Возможно, это моя первая и последняя поездка на метро,
‒ пописала снимки Линч.

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Фотографии вызвали шквал эмоций в Сети. Пользователи возмущаются безответственности знаменитости: «Отсутствие мозгов на лицо», «Когда во всем мире такое творится… Слов нет», «Да ладно вам, она в перчатках», «Смело, но безответственно», «Многие отпишутся после такого».

Напомним,

Модель Рэйчел Линч / социальная сеть Instagram

Модель Рэйчел Линч / социальная сеть Instagram
 

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