Рэйчел Линч снялась обнаженной в пустом метро
Девушка воспользовалась самоизоляцией многих жителей города, чтобы воплотить запланированную фотосессию.
Знаменитость решила устроить эротическую фотосессию в пустом метро. Модный блогер позировала в прозрачном белье с перьями и крыльями ангела за спиной в вагоне поезда и на перроне. Дополнили ее образ нежные розовые перчатки и босоножки на высокой платформе.
Возможно, это моя первая и последняя поездка на метро,‒ пописала снимки Линч.
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