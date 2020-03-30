Телеведущая канала Украина стала мамой - эксклюзив

30 марта 2020 17:24 Александр Кива
Телеведущая канала Украина стала мамой - эксклюзив
Телеведущая Анна Панова с мужем
пресс-служба

Ведущая канала Украина родила. Первые подробности на TV.UA

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Ведущая новостей «Сегодня», что выходят на канале «Украина», Анна Панова поделилась на своей странице в facebook радостной новостью о том, что в их семье родилась дочь, а также трогательным фото из роддома.

Телеведущая Анна Панова порадовала своих подписчиков новостью о том, что отныне она с мужем стали родителями прекрасной дочки.

«Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!», - такими словами ведущая прокомментировала радостное событие.

Отметим, что 27 апреля 2018 Анна Панова вместе с Александром Каменцем официально стали супругами.

Напомним,

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