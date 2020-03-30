Телеведущая канала Украина стала мамой - эксклюзив
Ведущая канала Украина родила. Первые подробности на TV.UA
Телеведущая Анна Панова порадовала своих подписчиков новостью о том, что отныне она с мужем стали родителями прекрасной дочки.
«Жизнь продолжается! Вопреки всем вирусам и кризисам. Будь здорова и счастлива, доченька!», - такими словами ведущая прокомментировала радостное событие.
Отметим, что 27 апреля 2018 Анна Панова вместе с Александром Каменцем официально стали супругами.
Напомним,
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