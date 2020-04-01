Все было залито кровью: известная украинская актриса сделала откровенное признание

6 апреля в 20:00 на СТБ состоится премьера мелодрамы «У каждого своя ложь», производства IVORY films.

Одну из главных ролей сериала исполнила украинская актриса Анастасия Чепелюк. Она предстанет в образе актрисы Марты, которая любыми способами борется за свое место под солнцем. Анастасия рассказала о своей героине, а также раскрыла подробности самой драматичной сцены сериала.

По словам актрисы, она считает свою героиню положительным персонажем. И хотя некоторые проявления Марты покажутся зрителям неоднозначными, ее можно оправдать необходимостью бороться за место под солнцем и выживать. За время сериала образ Марты значительно изменится… Как именно – совсем скоро зрители увидят в эфире.

Самой запоминающейся и сложной сценой для Анастасии оказался финал.

«Самая сложная сцена для меня – одна из финальных, мы снимали ее почти в самом конце. Это, пожалуй, был наиболее драматичный момент в фильме. И даже те, кто присутствовал на съемках, наблюдали за происходящим со слезами на глазах. Но для меня эта сцена была очень неуютной, я была вся в «крови», а кровь бутафорская – липкая и сладкая. Эта кровь была даже во рту, потому что режиссер сказал, что зубы не могут быть такими белыми у моей героини, и пришлось кровью даже зубы «испачкать». Все было залито кровью. А я думала только об одном: как бы поскорее попасть в душ», - рассказывает актриса.

Смотрите премьеру сериала «У каждого своя ложь» с 6 апреля, с понедельника по четверг, в 20:00 на СТБ!