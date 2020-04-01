Все было залито кровью: известная украинская актриса сделала откровенное признание

1 апреля 2020 12:50 Александр Кива
Все было залито кровью: известная украинская актриса сделала откровенное признание

6 апреля в 20:00 на СТБ состоится премьера мелодрамы «У каждого своя ложь», производства IVORY films.

Читайте такжеОльга Павловец объяснила название сериала У каждого своя ложь
Одну из главных ролей сериала исполнила украинская актриса Анастасия Чепелюк. Она предстанет в образе актрисы Марты, которая любыми способами борется за свое место под солнцем. Анастасия рассказала о своей героине, а также раскрыла подробности самой драматичной сцены сериала.

По словам актрисы, она считает свою героиню положительным персонажем. И хотя некоторые проявления Марты покажутся зрителям неоднозначными, ее можно оправдать необходимостью бороться за место под солнцем и выживать. За время сериала образ Марты значительно изменится… Как именно – совсем скоро зрители увидят в эфире.

Самой запоминающейся и сложной сценой для Анастасии оказался  финал.

«Самая сложная сцена для меня – одна из финальных, мы снимали ее почти в самом конце. Это, пожалуй, был наиболее драматичный момент в фильме. И даже те, кто присутствовал на съемках, наблюдали за происходящим со слезами на глазах. Но для меня эта сцена была очень неуютной, я была вся в «крови», а кровь бутафорская – липкая и сладкая. Эта кровь была даже во рту, потому что режиссер сказал, что зубы не могут быть такими белыми у моей героини, и пришлось кровью даже зубы «испачкать». Все было залито кровью. А я думала только об одном: как бы поскорее попасть в душ», - рассказывает актриса.

Смотрите премьеру сериала «У каждого своя ложь» с 6 апреля, с понедельника по четверг, в 20:00 на СТБ!

Материалы по теме

Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя
ЗОЖ

Какие гормоны влияют на наш вес: ТОП-3 показателя
Все было залито кровью: известная украинская актриса сделала откровенное признание
Новости

Все было залито кровью: известная украинская актриса сделала откровенное признание
Что смотреть по ТВ 1 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 1 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Качественное кондиционирование признак хорошего кинозала
Полезные советы

Качественное кондиционирование признак хорошего кинозала

Популярное на сайте

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

Популярное видео

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK