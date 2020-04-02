Как не скучать на карантине: онлайн-лото

На фоне пандемии коронавируса в мире с 12 марта 2020 года правительство Украины было вынуждено ввести на территории всей страны карантин.

В связи с этим была приостановлена работа дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений, кафе и ресторанов, кинотеатров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-залов и других общественных заведений. Также в стране запрещено проводить массовые мероприятия. Эти меры крайне необходимы для того, чтобы остановить стремительное распространение инфекции и снизить число зараженных.

На время карантина многие люди временно остались без работы. Однако появившиеся свободное время можно провести с пользой. Один из вариантов пассивного дохода, который не требует покидать жилище, — онлайн-лото. Делая ставки, можно не только поднять крупную сумму денег, но и разнообразить свой досуг.

Где играть в лото онлайн?

В Украине на сегодняшний день действует множество заведений и сайтов с игровыми автоматами. Но доверять стоит только тем, которые официально зарегистрированы в Министерстве финансов Украины и имеют разрешение на осуществление подобной деятельности. К ним относится мгновенная лотерея «Космолот» от УНЛ. Чтобы сыграть в нее, необходимо перейти Космолот официальный сайт. На нем представлены виртуальные слоты от провайдеров с мировым именем. Среди них есть такие, как TVBet, Booongo, AGames, Playson, BetSoft и другие. Автоматы от каждого имеют свои особенности: в одних есть дополнительные барабаны, в других — бонусные мини-игры, в третьих — увеличенный процент отдачи. Стоит отметить, что в современных онлайн слотах на сервисе «Космолот» процент выплат значительно вырос. Теперь он составляет около 50%. Поэтому, даже если ставка делается наугад, существует большая вероятность выиграть какие-то деньги. Дополнительно увеличить прибыль возможно с помощью бонусных раундов, игр на удвоение, выполнение условий бонусных акций.

Еще один сервис от УНЛ, который обязательно следует посетить всем, кто хочет заработать и развлечься во время карантина, — это Золотой кубок. Он представляет собой государственную лотерею, которая привлекает качественным софтом, уникальной анимацией и приятным музыкальным сопровождением. Смысл игры заключается в розыгрыше электронного лотерейного билета в специализированном онлайн-терминале. Играть в лотерею можно круглые сутки с любого устройства. Для пользователей доступны электронные эмуляторы и сюжетные эмуляторы. В первых результат розыгрыша определяется комбинацией пронумерованных шаров, а во вторых розыгрыш представляет собой комбинацию одинаковых тематических символов.

Как выиграть новичку?

Даже если вы никогда раньше не играли в онлайн-лотерею и не до конца разобрались в ее механизмах, это не означает, что у вас нет шансов сорвать джекпот. Денежный приз может получить абсолютно каждый. Для этого необходимо заручиться поддержкой фортуны и разработать стратегию для игры на слотах.

Вот несколько советов от профессионалов для начинающих игроков. Во-первых, выбирайте игры с наименьшим джекпотом. Чем меньше денежный приз, тем легче его выиграть. Соответственно таким образом увеличиваются шансы стать победителем и разбогатеть. Во-вторых, играйте на фиксированные выплаты. Выиграть при игре на прогрессивных автоматах с накопительными джекпотами намного сложнее из-за огромного количества игроков. В-третьих, выбирайте обычные аппараты, а не видеослоты. Последние выплачивают гораздо меньше, разница составляет около 5%.

Як не нудьгувати на карантині: онлайн-лото

На тлі пандемії коронавируса в світі з 12 березня 2020 року уряд України був змушений ввести на території всієї країни карантин. У зв'язку з цим було припинено роботу дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, кафе та ресторанів, кінотеатрів, торгових центрів, салонів краси, фітнес-залів та інших громадських закладів. Також в країні заборонено проводити масові заходи. Ці заходи вкрай необхідні для того, щоб зупинити стрімке поширення інфекції і знизити число заражених.

На час карантину багато людей тимчасово залишилися без роботи. Однак з'явилися вільний час можна провести з користю. Один з варіантів пасивного доходу, який не вимагає залишати житло, - онлайн-лото. Роблячи ставки, можна не тільки підняти велику суму грошей, але і урізноманітнити своє дозвілля.

Де грати в лото онлайн?

В Україні на сьогоднішній день діє безліч закладів і сайтів з ігровими автоматами. Але довіряти варто тільки тим, які офіційно зареєстровані в Міністерстві фінансів України і мають дозвіл на здійснення подібної діяльності. До них відноситься миттєва лотерея «Космолот» від УНЛ. Щоб зіграти в неї, необхідно перейти Космолот офіційний сайт. На ньому представлені віртуальні слоти від провайдерів зі світовим ім'ям. Серед них є такі, як TVBet, Booongo, AGames, Playson, BetSoft і інші. Автомати від кожного мають свої особливості: в одних є додаткові барабани, в інших - бонусні міні-ігри, в третіх - збільшений відсоток віддачі. Варто зазначити, що в сучасних онлайн слотах на сервісі «Космолот» відсоток виплат значно виріс. Тепер він становить близько 50%. Тому, навіть якщо ставка робиться навмання, існує велика ймовірність виграти якісь гроші. Додатково збільшити прибуток можливо за допомогою бонусних раундів, ігор на подвоєння, виконання умов бонусних акцій.

Ще один сервіс від УНЛ, який обов'язково слід відвідати всім, хто хоче заробити і розважитися під час карантину, - це Золотий кубок. Він являє собою державну лотерею, яка приваблює якісним софтом, унікальною анімацією і приємним музичним супроводом. Сенс гри полягає в розіграші електронного лотерейного квитка в спеціалізованому онлайн-терміналі. Грати в лотерею можна цілодобово з будь-якого пристрою. Для користувачів доступні електронні емулятори та сюжетні емулятори. У перших результат розіграшу визначається комбінацією пронумерованих куль, а по-друге розіграш являє собою комбінацію однакових тематичних символів.

Як виграти новачкові?

Навіть якщо ви ніколи раніше не грали в онлайн-лотерею і не до кінця розібралися в її механізмах, це не означає, що у вас немає шансів зірвати джекпот. Грошовий приз може отримати абсолютно кожен. Для цього необхідно заручитися підтримкою фортуни і розробити стратегію для гри на слотах.

Ось декілька порад від професіоналів для початківців гравців. По-перше, вибирайте гри з найменшим джекпотом. Чим менше грошовий приз, тим легше його виграти. Відповідно таким чином збільшуються шанси стати переможцем і розбагатіти. По-друге, грайте на фіксовані виплати. Виграти при грі на прогресивних автоматах з накопичувальними джекпотами набагато складніше через величезної кількості гравців. По-третє, на перших порах вибирайте звичайні апарати, а не Відеослоти. Останні виплачують набагато менше, різниця становить близько 5%.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине.