Блейк Лавли на глазах у супруга флиртовала с фитнес-тренером: троллинг в Сети
Троллинг в соцсетях знаменитостей набирает оборотов.
Актриса решила в оригинальной манере прорекламировать услуги их семейного фитнес-тренера Дона Саладино. Знаменитость сделала репост с фотографией Дона и описанием его фитнес-программы, но сопроводила его очень неожиданной подписью. 32-летняя актриса пошутила, что попыталась смахнуть фото мужчины, как это обычно делают на сайтах знакомств, но у нее не сразу это получилось.
Райан, я продолжаю пролистывать фото вправо! Эта штука не работает! А... оказывается, надо было листать вверх,‒ написала Блейк, обращаясь к мужу.
Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью.
Напомним,