Блейк Лавли на глазах у супруга флиртовала с фитнес-тренером: троллинг в Сети

12 апреля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Блейк Лавли на глазах у супруга флиртовала с фитнес-тренером: троллинг в Сети
Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
социальная сеть Instagram

Троллинг в соцсетях знаменитостей набирает оборотов.

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Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс используют любой повод, чтобы подшутить друг над другом. На днях звездное семейство нашло очередной способ поднять настроение своим подписчикам.

Актриса решила в оригинальной манере прорекламировать услуги их семейного фитнес-тренера Дона Саладино. Знаменитость сделала репост с фотографией Дона и описанием его фитнес-программы, но сопроводила его очень неожиданной подписью. 32-летняя актриса пошутила, что попыталась смахнуть фото мужчины, как это обычно делают на сайтах знакомств, но у нее не сразу это получилось.

Райан, я продолжаю пролистывать фото вправо! Эта штука не работает! А... оказывается, надо было листать вверх,
‒ написала Блейк, обращаясь к мужу.

Актриса Блейк Лайвли с фитнес-тренером / социальная сеть Instagram

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К слову, супруги вместе уже больше 7 лет, а шутки друг над другом помогают внести разнообразие в их отношения. Однажды актер даже пошутил, что не состоит со знаменитостью в отношениях, а эти все совместные фото ‒ выдумка для прессы. А совсем недавно Рейнольдс в шутливой манере рассказал, как проходят карантинные будни в их семье:

Мы много занимаемся домашним обучением. Нам повезло, что у нас есть маленький сад, поэтому мы немного учимся садоводству. Но в основном я пью.

Напомним,

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