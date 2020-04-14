Что смотреть и читать на карантине: советы телеведущей Татьяны Высоцкой
Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась идеями для чтения и просмотра во время карантина.
Что читать на карантине?
«Сама их буду читать, и вам советую!
1. К. Исигуро, К.Аткинсон, Д.Фаулз - можно читать все и с любой книги, это прекрасные мастера.
2. Новые книги С. Жадана.
3. Поступает в продажу книга С.Андрухович «Амадока».
Что посмотреть на карантине?
1. «Спіймати Кайдаша», если еще не видели!
2. Британские, датские сериалы, они очень качественные.
3. Фильм «Заражение».
4. Если хотите чего-то глубокого о смыслах - «Два папы», там, кстати, прекрасный Э.Хопкинс», - рекомендует телеведущая Татьяна Высоцкая.
Смотрите программу «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и в 22:00.
Напомним,