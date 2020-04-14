Что смотреть и читать на карантине: советы телеведущей Татьяны Высоцкой

14 апреля 2020 08:15 Александр Кива
Что смотреть и читать на карантине: советы телеведущей Татьяны Высоцкой
Ведущая Татьяна Высоцкая
пресс-служба

Татьяна Высоцкая, ведущая ток-шоу «Таємниці ДНК» и программы «Вікна-новини» на СТБ, поделилась идеями для чтения и просмотра во время карантина.

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Ведущая Татьяна Высоцкая рассказала, что планирует прочесть сама и какие сериалы входят в список ее любимых. Записывайте!

Что читать на карантине?

«Сама их буду читать, и вам советую!

1. К. Исигуро, К.Аткинсон, Д.Фаулз - можно читать все и с любой книги, это прекрасные мастера.

2. Новые книги С. Жадана.

3. Поступает в продажу книга С.Андрухович «Амадока».

Что посмотреть на карантине?

1. «Спіймати Кайдаша», если еще не видели!

2. Британские, датские сериалы, они очень качественные.

3. Фильм «Заражение».

4. Если хотите чего-то глубокого о смыслах - «Два папы», там, кстати, прекрасный Э.Хопкинс», - рекомендует телеведущая Татьяна Высоцкая.

Смотрите программу «Вікна-новини» на СТБ с понедельника по пятницу в 14:30, 17:30 и в 22:00. 

 

Напомним,

 

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