Мерьем Узерли засняли танцующей на столе: Роксолана уже не та
Турецко-немецкая актриса приняла участие в фотосессии на террасе дома.
Мерьем поделилась серией снимков, сделанных на столе террасы дома. В кадре звезда предстала в элегантном и нежном образе: белых брюках, рубашке и жилете. Судя по кадрам, актриса исполняла какой-то чувственный танец, чтобы передать определенное эмоциональное состояние.
От прежних длинных волос знаменитости не осталось и следа, теперь Мерьем обладательница каре, уложенного в едва заметные волны. Нюдовый макияж стал завершающим штрихом образа.
Напомним,
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