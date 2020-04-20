Мерьем Узерли засняли танцующей на столе: Роксолана уже не та

Турецко-немецкая актриса приняла участие в фотосессии на террасе дома.

36-летняя звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли продолжает демонстрировать точеную фигуру и сексуальность в своем Instagram. Провокационные кадры давно не редкость на странице знаменитости, но в этот раз она решила сразить наповал поклонников своей грацией.

Мерьем поделилась серией снимков, сделанных на столе террасы дома. В кадре звезда предстала в элегантном и нежном образе: белых брюках, рубашке и жилете. Судя по кадрам, актриса исполняла какой-то чувственный танец, чтобы передать определенное эмоциональное состояние.

От прежних длинных волос знаменитости не осталось и следа, теперь Мерьем обладательница каре, уложенного в едва заметные волны. Нюдовый макияж стал завершающим штрихом образа.

Фолловеры обрадовались новым кадрам актрисы, однако многие отметили, что она очень сильно изменилась: «Красивая, но уже нет ассоциаций с Роксоланой», «Внешность стала другой. Похудела, обрезала волосы… Роксолана уже не та», «Грациозно и красиво», «Красотка Хюррем».

Напомним,

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли / социальная сеть Instagram

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли / социальная сеть Instagram