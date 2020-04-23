"Голодные игры" получил продолжение по роману Сьюзен Коллинз

23 апреля 2020 11:00 Антонина Старовойт
"Голодные игры" получил продолжение по роману Сьюзен Коллинз
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"Голодные игры" в свое время покорили сердца многих зрителей со всего земного шара. Теперь у них появился новый повод для радости: приквелу фильма быть.

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Не так давно американская киностудия Lionsgate сообщила о разработке сценария к фильму из вселенной "Голодных игр". Приквел будет экранизирован по роману американской писательницы Сьюзен Коллинз “Баллада о певчих птицах и Змеях. Книга будет доступна к продаже уже в мае этого года, ранее заявил CNN.

По сюжету, события романа будут происходить на десятых ежегодных Голодных играх. А сама история будет крутиться вокруг юного 18-летнего Кориолана Сноу - будущего правителя государства Панем. Его талантливо сыграл во всех предыдущих частях актер Дональд Сазерленд. 

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Пока о дате выхода продюсеры предпочитают не говорить. Однако уже известно, что режиссером останется Фрэнсис Лоуренс - именно он курировал создание остальных фильмов из вселенной "Голодных игр". Также на съемки были приглашены сценарист Майкл Арндт ("История игрушек-3", "Голодные игры. И вспыхнет пламя") и продюсер Нина Джейкобсон ("Дневник слабака"). 

Ранее первый фильм "Голодные игры" вышел на экраны в 2012 году. Главные роли исполнили Дженнифер Лоуренс и Лиам Хемсворт. 

Напомним, 

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