Золотая Жар-птица-2020: список победителей по версии легендарной музыкальной премии

1 июня 2020 13:15 Юлия Крутиева
Золотая Жар-птица-2020: список победителей по версии легендарной музыкальной премии
Золотая Жар-птица-2020: список победителей
пресс-служба

Церемония награждения “Золота Жар-птиця-2020” состоялась в прямом эфире телеканала М2.

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Телеканал М2 и компания "Таврійські Ігри" объявили результаты премии для исполнителей современной украинской музыки "Золота Жар-птиця". В этом году премия полностью перешла в телевизионный и Интернет-форматы, чтобы соблюдать все карантинные нормы и превратить сложности нынешнего времени в новый интересный опыт. Следить за ходом события можно было либо вживую на М2, или на YouTube-странице телеканала. Ведущими церемонии стали Денис Жупник и Галина Завийская. Номинанты постоянно находились на видеосвязи, так что все искренние и неподдельные эмоции от результатов было невозможно скрыть!

Премия "Золота Жар-птиця"-2020 была вручена в 10 номинациях, при этом определение победителей проходило в два этапа. Номинантами на награду в каждой категории стали по 5 артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 за период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года. Далее список номинантов попал к экспертному жюри, которое путём индивидуального голосования и определило победителей. 31 мая были обнародованы следующие итоги:

ПЕВИЦА ГОДА: NK | Настя Каменских

NK | Настя Каменских / пресс-служба

ПЕВЕЦ ГОДА: Олег Винник

Олег Винник / пресс-служба

ПОП-ГРУППА: Время и Стекло

Время и Стекло / пресс-служба

РОК-ГРУППА: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / пресс-служба

ХИТ ГОДА (ПЕСНЯ ГОДА): Время и Стекло — Дим

Время и Стекло / пресс-служба

КЛИП ГОДА: THE HARDKISS — Жива

THE HARDKISS / пресс-служба

БАЛЛАДА ГОДА: Тина Кароль & Юлия Санина — Вільна

Тина Кароль & Юлия Санина / пресс-служба

НАРОДНЫЙ ХИТ: NK | Настя Каменських — Обіцяю

NK | Настя Каменских / пресс-служба

ДЭНС-ХИТ: Время и Стекло — Дим

Время и Стекло / пресс-служба

ИНДИ: TVORCHI

TVORCHI / пресс-служба

Все награды будут переданы исполнителям лично на протяжении нескольких дней после объявления имён победителей. Эта почетная миссия предоставлена ведущей Тане Ли.

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Сегодня организаторы уже опубликовали анкеты каждого из экспертов на сайте М2 и на страницах канала в социальных сетях, чтобы любой участник или зритель смог подсчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

Роман Муха, продюсер телеканала М2: “Важнейшей задачей премии "Золота Жар-птиця" в этом году было поддержать украинских звезд во время карантина. Они переживают непростой период; отсутствие концертов и ивентов, отсутствие коммуникации со зрителем – сейчас им особенно нужна поддержка. "Золота Жар-птиця" является очень серьёзным мотиватором к развитию украинского культурного фонда, так как многие артисты ориентируются на эту легендарную премию и стараются создать качественный трек именно на украинском языке”.

Напомним,

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