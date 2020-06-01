Золотая Жар-птица-2020: список победителей по версии легендарной музыкальной премии

Церемония награждения “Золота Жар-птиця-2020” состоялась в прямом эфире телеканала М2.

Телеканал М2 и компания "Таврійські Ігри" объявили результаты премии для исполнителей современной украинской музыки "Золота Жар-птиця" . В этом году премия полностью перешла в телевизионный и Интернет-форматы, чтобы соблюдать все карантинные нормы и превратить сложности нынешнего времени в новый интересный опыт. Следить за ходом события можно было либо вживую на М2, или на YouTube-странице телеканала. Ведущими церемонии стали Денис Жупник и Галина Завийская. Номинанты постоянно находились на видеосвязи, так что все искренние и неподдельные эмоции от результатов было невозможно скрыть!

Премия "Золота Жар-птиця"-2020 была вручена в 10 номинациях, при этом определение победителей проходило в два этапа. Номинантами на награду в каждой категории стали по 5 артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 за период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года. Далее список номинантов попал к экспертному жюри, которое путём индивидуального голосования и определило победителей. 31 мая были обнародованы следующие итоги:

ПЕВИЦА ГОДА: NK | Настя Каменских

NK | Настя Каменских / пресс-служба

ПЕВЕЦ ГОДА: Олег Винник

Олег Винник / пресс-служба

ПОП-ГРУППА: Время и Стекло

Время и Стекло / пресс-служба

РОК-ГРУППА: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ / пресс-служба

ХИТ ГОДА (ПЕСНЯ ГОДА): Время и Стекло — Дим

Время и Стекло / пресс-служба

КЛИП ГОДА: THE HARDKISS — Жива

THE HARDKISS / пресс-служба

БАЛЛАДА ГОДА: Тина Кароль & Юлия Санина — Вільна

Тина Кароль & Юлия Санина / пресс-служба

НАРОДНЫЙ ХИТ: NK | Настя Каменських — Обіцяю

NK | Настя Каменских / пресс-служба

ДЭНС-ХИТ: Время и Стекло — Дим

Время и Стекло / пресс-служба

ИНДИ: TVORCHI

TVORCHI / пресс-служба

Все награды будут переданы исполнителям лично на протяжении нескольких дней после объявления имён победителей. Эта почетная миссия предоставлена ведущей Тане Ли.

Сегодня организаторы уже опубликовали анкеты каждого из экспертов на сайте М2 и на страницах канала в социальных сетях, чтобы любой участник или зритель смог подсчитать баллы и самостоятельно проверить результаты голосования.

Роман Муха, продюсер телеканала М2: “Важнейшей задачей премии "Золота Жар-птиця" в этом году было поддержать украинских звезд во время карантина. Они переживают непростой период; отсутствие концертов и ивентов, отсутствие коммуникации со зрителем – сейчас им особенно нужна поддержка. "Золота Жар-птиця" является очень серьёзным мотиватором к развитию украинского культурного фонда, так как многие артисты ориентируются на эту легендарную премию и стараются создать качественный трек именно на украинском языке”.

Напомним,