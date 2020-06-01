Золотая Жар-птица-2020: список победителей по версии легендарной музыкальной премии
Церемония награждения “Золота Жар-птиця-2020” состоялась в прямом эфире телеканала М2.
Премия "Золота Жар-птиця"-2020 была вручена в 10 номинациях, при этом определение победителей проходило в два этапа. Номинантами на награду в каждой категории стали по 5 артистов, чьи клипы получили самые высокие рейтинги в эфире телеканала М2 за период с 1 марта 2019 по 1 марта 2020 года. Далее список номинантов попал к экспертному жюри, которое путём индивидуального голосования и определило победителей. 31 мая были обнародованы следующие итоги:
ПЕВИЦА ГОДА: NK | Настя Каменских
ПЕВЕЦ ГОДА: Олег Винник
ПОП-ГРУППА: Время и Стекло
РОК-ГРУППА: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
ХИТ ГОДА (ПЕСНЯ ГОДА): Время и Стекло — Дим
КЛИП ГОДА: THE HARDKISS — Жива
БАЛЛАДА ГОДА: Тина Кароль & Юлия Санина — Вільна
НАРОДНЫЙ ХИТ: NK | Настя Каменських — Обіцяю
ДЭНС-ХИТ: Время и Стекло — Дим
ИНДИ: TVORCHI
Все награды будут переданы исполнителям лично на протяжении нескольких дней после объявления имён победителей. Эта почетная миссия предоставлена ведущей Тане Ли.
Роман Муха, продюсер телеканала М2: “Важнейшей задачей премии "Золота Жар-птиця" в этом году было поддержать украинских звезд во время карантина. Они переживают непростой период; отсутствие концертов и ивентов, отсутствие коммуникации со зрителем – сейчас им особенно нужна поддержка. "Золота Жар-птиця" является очень серьёзным мотиватором к развитию украинского культурного фонда, так как многие артисты ориентируются на эту легендарную премию и стараются создать качественный трек именно на украинском языке”.
Напомним,