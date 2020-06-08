Племянница Софии Ротару вышла замуж и впервые показала мужа – фото

8 июня 2020 18:00 Александр Кива
Племянница Софии Ротару вышла замуж и впервые показала мужа – фото
Sonya Kay вышла замуж!
пресс-служба

Певица Sonya Kay 7 июня вышла замуж.

Читайте такжеАктер Алексей Комаровский: Я всегда ценил комфорт больше, чем красоту
Ее мужем стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого она тщательно скрывала от общественности до самого дня бракосочетания.

Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты, стал моим мужем. Я благодарна семье Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива и пускай это будет навсегда, - комментирует Соня



Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе, выбрав нежное кружевное платье и дополнив свой образ диадемой. Торжество справляли в одной из киевских гостиниц, а среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.

Читайте такжеМог быть пикантный кадр: Леся Никитюк в мини-платье свалилась со ступенек
Напомним, изначально певица планировала полноценную свадьбу,  на которой должно было быть около 100 гостей, пышная церемония и вечеринка по завершению, но из-за недавней трагедии в ее семье, молодая пара решила отметить событие в тесном кругу близких и друзей.

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд София Ротару новости Sonya Kay SONYA

Материалы по теме

Почти на море: Лилия Ребрик с мужем резвились в бассейне
Новости

Почти на море: Лилия Ребрик с мужем резвились в бассейне
Рассчитывался моей картой, когда ночью ездил к любовнице: Экс-жена Остапчука о семейной жизни с телеведущим
Новости

Рассчитывался моей картой, когда ночью ездил к любовнице: Экс-жена Остапчука о семейной жизни с телеведущим
Тайный агент 4 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2020)
Телешоу

Тайный агент 4 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.06.2020)
Канал СТБ покажет остросюжетную мелодраму Против течения
Анонсы на ТВ

Канал СТБ покажет остросюжетную мелодраму Против течения

Популярное на сайте

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
Говорит Украина: Эксклюзив из Кагарлыка: что произошло в ночь допроса? (эфир от 02.06.2020)

Говорит Украина: Эксклюзив из Кагарлыка: что произошло в ночь допроса? (эфир от 02.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK