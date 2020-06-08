Племянница Софии Ротару вышла замуж и впервые показала мужа – фото
8 июня 2020 18:00
Sonya Kay вышла замуж!
пресс-служба
Певица Sonya Kay 7 июня вышла замуж.
Ее мужем стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого она тщательно скрывала от общественности до самого дня бракосочетания.
Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе, выбрав нежное кружевное платье и дополнив свой образ диадемой. Торжество справляли в одной из киевских гостиниц, а среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.
Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты, стал моим мужем. Я благодарна семье Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива и пускай это будет навсегда, - комментирует Соня
Стоит отметить, что невеста выглядела потрясающе, выбрав нежное кружевное платье и дополнив свой образ диадемой. Торжество справляли в одной из киевских гостиниц, а среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.