Украинская певица объявила бойкот семейной жизни: Бросила тарелку и хлопнула дверью
Артистка Ольга Нека (NEKA) выпустила третий по счету трек “Справжня”.
— Практически всю свою жизнь я состою в серьезных отношениях, — откровенничает Ольга. — Мне всегда хотелось быть идеальной женщиной, которая создает домашний уют, всегда отлично выглядит, поддерживает своего любимого и ставит семью на первое место. Но однажды я поняла, что меня просто используют, как шаблон женщины, подходящей для семейной жизни. Я сама разорвала отношения, которые были мертвым грузом для меня. В пылу ссоры бросила тарелку под ноги мужчине и хлопнула дверью. Никогда раньше себе такого не позволяла. Вышла на улицу, почувствовала аромат свободы в воздухе. После этого я уже не могла играть как прежде, для себя я выбрала быть всегда настоящей, несмотря ни на что.
NEKA замужем и у нее двое детей. При этом она не страдает от отсутствия внимания других мужчин, но никогда не позволяет им переходить границы дозволенного.
— Раньше я переживала, когда кто-то из мужчин говорил мне комплименты, не говоря уже о том, когда пытался подарить цветы или позвать на ужин. Как же так? Я в отношениях! Я должна быть отличной женой! Сейчас же я понимаю, что каждая женщина достойна и имеет право купаться во внимании и в подарках. У меня есть несколько поклонников. Все они знают, что я замужем, что я никогда не собираюсь изменять своему мужу и что их ждет дружеское общение. А внимание и приятные ухаживая — это всегда отлично. Недавно поклонник подарил мне.... стикерпак с моими фотографиями и цитатами из моих песен! Это было очень мило! Теперь используем их во всех наших творческих чатах!
NEKA — творческий проект Ольги Неки. Ранее Ольга работала с KAZKA, НЕАНГЕЛАМИ, Веркой Сердючкой, как бэк-вокалистка, а также являлась голосом тв-проектов “Голос”, “Танцы со звездами” и других.
Напомним,