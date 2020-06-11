Украинская певица объявила бойкот семейной жизни: Бросила тарелку и хлопнула дверью

11 июня 2020 12:00 Александр Кива
Украинская певица объявила бойкот семейной жизни: Бросила тарелку и хлопнула дверью

Артистка Ольга Нека (NEKA) выпустила третий по счету трек “Справжня”.

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По словам Ольги, эта песня — самая важная и знаковая среди всех ее авторских треков. Именно так будет называться ее будущая концертная программа.

— Практически всю свою жизнь я состою в серьезных отношениях, — откровенничает Ольга. — Мне всегда хотелось быть идеальной женщиной, которая создает домашний уют, всегда отлично выглядит, поддерживает своего любимого и ставит семью на первое место. Но однажды я поняла, что меня просто используют, как шаблон женщины, подходящей для семейной жизни. Я сама разорвала отношения, которые были мертвым грузом для меня. В пылу ссоры бросила тарелку под ноги мужчине и хлопнула дверью. Никогда раньше себе такого не позволяла. Вышла на улицу,  почувствовала аромат свободы в воздухе. После этого я уже не могла играть как прежде, для себя я выбрала быть всегда настоящей, несмотря ни на что.

NEKA замужем и у нее двое детей. При этом она не страдает от отсутствия внимания других мужчин, но никогда не позволяет им переходить границы дозволенного.

— Раньше я переживала, когда кто-то из мужчин говорил мне комплименты, не говоря уже о том, когда пытался подарить цветы или позвать на ужин. Как же так? Я в отношениях! Я должна быть отличной женой! Сейчас же я понимаю, что каждая женщина достойна и имеет право купаться во внимании и в подарках. У меня есть несколько поклонников. Все они знают, что я замужем, что я никогда не собираюсь изменять своему мужу и что их ждет дружеское общение. А внимание и приятные ухаживая — это всегда отлично. Недавно поклонник подарил мне.... стикерпак с моими фотографиями и цитатами из моих песен! Это было очень мило! Теперь используем их во всех наших творческих чатах!

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Я считаю, что каждая девушка и женщина, вне зависимости от своего семейного положения имеет право сказать себе: “DJ сьогодні наш падре”, пойти вечеринку, протанцевать там до утра и вернуться домой на рассвете, держа туфли на шпильках в руках! Песня “Справжня” — именно об этом.

NEKA — творческий проект Ольги Неки. Ранее Ольга  работала с KAZKA, НЕАНГЕЛАМИ, Веркой Сердючкой, как бэк-вокалистка, а также являлась голосом тв-проектов “Голос”, “Танцы со звездами” и других.

Напомним,

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