Ведущий Говорит Украина Алексей Суханов взорвал Сеть эротическим фото – 18+

Ведущий ток-шоу Говорит Украина на канале «Украина» Алексей Суханов удивил подписчиков архивным снимком, на котором он позирует практически обнаженным. Поклонники отметили прекрасную физическую форму телеведущего.

На фото, которое Алексей опубликовал в своем Instagram, он предстал в образе брутального шиномонтажника. Его тело покрыто моторным маслом, а обут телеведущий в высокие кожаные ботинки. При этом, никакой одежды на Суханове нет.

Алексей подписал фото кратко – «было дело», но фолловеры отметили его смелость. Кто-то сравнил ведущего канала «Украина» с Аленом Делоном, а кто-то – с Сильвестром Сталлоне. Сам Суханов откровенно признался, что в его жизни был период, когда он испытывал чувство собственного превосходства.

Был у меня такой грешок, как гордыня. Но я с ним расстался, когда мне было года 23-24. Слава Богу, это было очень краткое знакомство. Но если замечу, что близкий мне человек становится высокомерным, постараюсь сделать так, чтобы он увидел себя со стороны. И сам люблю, когда друзья обращают внимание на какие-то мои проблемы и недостатки. А их у меня немало, поверьте, – рассказал ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов.

В то же время он убежден, что учить жизни, перенимая на себя работу Господа Бога, не стоит.

Исповедую принцип «Не суди, да не судим будешь». И потом, кто я такой, чтобы кого-то в чем-то упрекать? Человек сам выбирает свой путь, справляется или не справляется. Но задача каждого – работать над собой, – прокомментировал ведущий канала «Украина».

Смотрите ток-шоу «Говорит Украина» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!