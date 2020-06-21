Четвертая жена Александра Цекало взобралась к нему на спину после бурной вечеринки ‒ фото

Шоумен Александр Цекало устроил настоящий праздник молодой жене Дарине Эрвин в честь ее дня рождения.

Актер пригласил самых близких друзей новоиспеченной семьи в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Именно там, в шумной компании, модель встретила свое 29-летие.

Заведение пара покинула поздней ночью в «веселом» состояние. Перед уходом Дарина запрыгнула на спину к мужу, чтобы тот покатал ее. Похоже, что у жены Цекало останутся самые яркие воспоминания о своем дне рождение.

Александр Цекало с женой Дариной Эрвин / социальная сеть Instagram

Подарок любимого для нее стал также большой неожиданностью. 59-летний продюсер арендовал ради любимой яхту, на борту которой исполнил под гитару целых 7 песен, написанных специально для именинницы.

Александр Цекало с женой Дариной Эрвин / социальная сеть Instagram

Любопытно, что сам Цекало почти не рассказывает друзьям о своём браке с художницей. Также он не дает интервью о личной жизни и редко появляется на публичных мероприятиях с возлюбленной. Видимо, после трех неудачных браков к поговорке «счастье любит тишину» актер решил все же прислушаться.

Напомним,