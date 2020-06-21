Четвертая жена Александра Цекало взобралась к нему на спину после бурной вечеринки ‒ фото

21 июня 2020 14:00 Катерина Даниленко
Четвертая жена Александра Цекало взобралась к нему на спину после бурной вечеринки ‒ фото
Шоумен Александр Цекало с нынешней женой Дариной
социальная сеть Instagram

Шоумен Александр Цекало устроил настоящий праздник молодой жене Дарине Эрвин в честь ее дня рождения.

Читайте такжеВозлюбленная Владимира Остапчука рассказала о его взаимоотношениях с будущей тещей
Актер пригласил самых близких друзей новоиспеченной семьи в один из ресторанов Лос-Анджелеса. Именно там, в шумной компании, модель встретила свое 29-летие.

Заведение пара покинула поздней ночью в «веселом» состояние. Перед уходом Дарина запрыгнула на спину к мужу, чтобы тот покатал ее. Похоже, что у жены Цекало останутся самые яркие воспоминания о своем дне рождение.

Александр Цекало с женой Дариной Эрвин / социальная сеть Instagram

Подарок любимого для нее стал также большой неожиданностью. 59-летний продюсер арендовал ради любимой яхту, на борту которой исполнил под гитару целых 7 песен, написанных специально для именинницы.

Александр Цекало с женой Дариной Эрвин / социальная сеть Instagram

Читайте такжеПоехали к морю: Жена Дмитрия Комарова в ярком платье позировала на яхте в Одессе
Любопытно, что сам Цекало почти не рассказывает друзьям о своём браке с художницей. Также он не дает интервью о личной жизни и редко появляется на публичных мероприятиях с возлюбленной. Видимо, после трех неудачных браков к поговорке «счастье любит тишину» актер решил все же прислушаться.

Напомним,

Александр Цекало с женой Дариной Эрвин / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Александр Цекало социальные сети фото новости день рождения звезд

Материалы по теме

Тайный агент: проверка безопасности одной из столичных веревочных дорог шокировала журналистов
Новости

Тайный агент: проверка безопасности одной из столичных веревочных дорог шокировала журналистовЭксклюзив
Жуткое зрелище: Модель Эшли Грэм сломала передний зуб и запечатлела себя на камеру
Новости

Жуткое зрелище: Модель Эшли Грэм сломала передний зуб и запечатлела себя на камеру
Как понять, что в отношениях проблемы: ТОП-5 главных признаков
Психология

Как понять, что в отношениях проблемы: ТОП-5 главных признаков
Ума Турман: Становиться старше – это здорово
Теленеделя

Ума Турман: Становиться старше – это здорово

Популярное на сайте

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020

МастерШеф. Профессионалы-2: кто покинул шоу в 16 выпуске от 13.06.2020
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине
Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Медики назвали опасные симптомы болезней ног, которые нельзя игнорировать

Популярное видео

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.06.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 16.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 20.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK