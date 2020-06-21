Четвертая жена Александра Цекало взобралась к нему на спину после бурной вечеринки ‒ фото
Шоумен Александр Цекало устроил настоящий праздник молодой жене Дарине Эрвин в честь ее дня рождения.
Заведение пара покинула поздней ночью в «веселом» состояние. Перед уходом Дарина запрыгнула на спину к мужу, чтобы тот покатал ее. Похоже, что у жены Цекало останутся самые яркие воспоминания о своем дне рождение.
Подарок любимого для нее стал также большой неожиданностью. 59-летний продюсер арендовал ради любимой яхту, на борту которой исполнил под гитару целых 7 песен, написанных специально для именинницы.
Напомним,
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