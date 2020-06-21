Хизер Локлир выходит замуж за мужчину, из-за которого очутилась в тюрьме

Жизнь актрисы Хизер Локлир потихоньку начала налаживаться. Проблемы с алкоголем и наркотиками, скандалы и публичные выходки, психиатрическая больница и даже тюрьма, кажется, остались в прошлом.

Близкая подруга знаменитости сообщила, что звезда сериала «Район Мелроуз» собралась замуж. Избранником Хизер стал бывший гонщик Крис Хейссер.

Они помолвлены с конца апреля, когда была годовщина трезвого образа жизни Хизер. Теперь они по-настоящему счастливы. Семья, родители, братья и сестры и дочь очень поддерживали ее на протяжении всего этого периода и теперь рады за нее,

‒ заявила подруга звезды 90-х.

Актриса Хизер Локлир и ее жених Крис Хейссер / социальная сеть Instagram

Примечательно, что именно избранник Хизер несколько лет назад обратился в полицию, обвинив женщину в своем избиении. Взбунтовавшуюся актрису сначала отвезли в больницу, затем поместили в тюрьму. Впоследствии ее выпустили под залог в 20 000 долларов.

К слову, Хизер и Крис вместе учились в школе и были влюблены друг в друга, однако их пути разошлись на многие годы. Лишь в 2017 году они встретились и больше не собираются расставаться.

Актриса Хизер Локлир и ее жених Крис Хейссер / социальная сеть Instagram

Хизер Локлир состояла в браке два раза. Первым ее мужем был Томми Ли, барабанщик группы Motley Crue. Они поженились в мае 1986 года и прожили в браке семь лет.

Актриса Хизер Локлир с первым мужем Томми Ли / социальная сеть Instagram

В 1994 году в Париже Хизер вышла замуж за Ричи Самбора, гитариста рок-группы Bon Jovi. В октябре 1997 года актриса родила дочь Аву Элизабет. В нулевых карьера Локлир пошла на спад и именно тогда нее начались проблемы с алкоголем. Официально с супругом она развелась в 2007 году.

Актриса Хизер Локлир и ее второй супруг Ричи Самбора / социальная сеть Instagram

В этом же году актриса завязала романтические отношения с актером Джеком Вагнером, одним из главных героев «Мелроуз Плейс». Дело близилось к свадьбе, но помолвка была расторгнута в связи с госпитализацией Хизер. У нее случилась передозировка алкоголем и наркотиками.

Напомним,