Хизер Локлир выходит замуж за мужчину, из-за которого очутилась в тюрьме
Жизнь актрисы Хизер Локлир потихоньку начала налаживаться. Проблемы с алкоголем и наркотиками, скандалы и публичные выходки, психиатрическая больница и даже тюрьма, кажется, остались в прошлом.
Они помолвлены с конца апреля, когда была годовщина трезвого образа жизни Хизер. Теперь они по-настоящему счастливы. Семья, родители, братья и сестры и дочь очень поддерживали ее на протяжении всего этого периода и теперь рады за нее,‒ заявила подруга звезды 90-х.
Примечательно, что именно избранник Хизер несколько лет назад обратился в полицию, обвинив женщину в своем избиении. Взбунтовавшуюся актрису сначала отвезли в больницу, затем поместили в тюрьму. Впоследствии ее выпустили под залог в 20 000 долларов.
К слову, Хизер и Крис вместе учились в школе и были влюблены друг в друга, однако их пути разошлись на многие годы. Лишь в 2017 году они встретились и больше не собираются расставаться.
Хизер Локлир состояла в браке два раза. Первым ее мужем был Томми Ли, барабанщик группы Motley Crue. Они поженились в мае 1986 года и прожили в браке семь лет.
В 1994 году в Париже Хизер вышла замуж за Ричи Самбора, гитариста рок-группы Bon Jovi. В октябре 1997 года актриса родила дочь Аву Элизабет. В нулевых карьера Локлир пошла на спад и именно тогда нее начались проблемы с алкоголем. Официально с супругом она развелась в 2007 году.
Напомним,
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