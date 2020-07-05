Надя Дорофеева подразнила фанов пикантными кадрами: в полностью прозрачном платье и белье

5 июля 2020 19:00 Катерина Даниленко
Надя Дорофеева подразнила фанов пикантными кадрами: в полностью прозрачном платье и белье
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram

Певица Надя Дорофеева вместе с Позитивом готовят прощальный сюрприз для поклонников.

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В связи с этим артистка заинтриговала кадрами с новой фотосессии. Исполнительница позировала в пикантном луке сама, но Позитив «был рядом» на огромном холсте.

Экстравагантный образ, состоящий из черного белья, платья-сетки и яркого макияжа, должен был привлечь внимание поклонников к объявлению, которое знаменитость написала в посте.

Соскучились? Мы тоже! Коронавирус диктует свои правила на 20-й год, и наши планы на прощальную песню, прощальный тур и прощальный концерт немного изменились. Но мы обязательно увидимся. P.S. На следующей неделе сюрприз от «Время и Стекло». Как думаете, какой?
‒ заинтриговала Дорофеева.

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram

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Поклонники восхищаются сексуальностью кумира, а также предполагают, что сюрпризом может стать новая песня или даже клип от коллектива: «Передумали разбегаться», «Крайний хит», «Концерт онлайн?», «В таком образе будет что-то захватывающее», «Выступление онлайн на Atlas Weekend».

Напомним,

Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
 

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