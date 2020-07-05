Надя Дорофеева подразнила фанов пикантными кадрами: в полностью прозрачном платье и белье
5 июля 2020 19:00
Певица Надя Дорофеева
социальная сеть Instagram
Певица Надя Дорофеева вместе с Позитивом готовят прощальный сюрприз для поклонников.
артистка заинтриговала кадрами с новой фотосессии. Исполнительница позировала в пикантном луке сама, но Позитив «был рядом» на огромном холсте.
Экстравагантный образ, состоящий из черного белья, платья-сетки и яркого макияжа, должен был привлечь внимание поклонников к объявлению, которое знаменитость написала в посте.
Соскучились? Мы тоже! Коронавирус диктует свои правила на 20-й год, и наши планы на прощальную песню, прощальный тур и прощальный концерт немного изменились. Но мы обязательно увидимся. P.S. На следующей неделе сюрприз от «Время и Стекло». Как думаете, какой?‒ заинтриговала Дорофеева.
Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Певица Надя Дорофеева / социальная сеть Instagram