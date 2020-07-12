Дмитрий Комаров рассказал о самоизоляции с супругой и первой годовщине брака: получаю удовольствие

12 июля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Дмитрий Комаров рассказал о самоизоляции с супругой и первой годовщине брака: получаю удовольствие
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Телеведущий Дмитрий Комаров не представляет своей жизни без путешествий, это его образ жизни. Однако пандемия дала возможность мужчине ощутить, что же такое семейная жизнь в привычном ее понимании.

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Ведущий наслаждается времяпровождением с женой Александрой Кучеренко. Молодые люди обустроили себе домашний кинотеатр, где пересмотрели все любимые фильмы, а также новинки кино. Кроме того, супруга балует Дмитрия изысканными блюдами, которые сама готовит.

Я получил от самоизоляции удовольствие. Мы пересмотрели сотни фильмов, я никогда столько не смотрел. У нас традиция была, когда еще был самый жесткий карантин, мы вечером смотрели фильм, что-то вроде домашнего кинотеатра. И вот мы пересмотрели всех Джеймсов Бондов, старые фильмы 90-х годов, фильмы из моего детства я Сашке показывал. Саша балует меня с точки зрения кулинарии. Это не просто завтрак холостяцкий… Запекает в духовке рыбу, красиво ее покрывает травками, делает декор… В домашнем ресторане я провел этот карантин,
‒ рассказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров на даче / социальная сеть Instagram

Совсем недавно влюбленные отметили первую годовщину брака. Отпраздновать такое событие пара решила в кругу семьи, поэтому отправились к родителям, чтобы выпить шампанского на свежем воздухе. В качестве подарка путешественник презентовал Саше подвеску в виде сердечка из белого золота с бриллиантом.

Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко / социальная сеть Instagram

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Детей пара планирует, но называть какие-то даты Комаров отказывается:

Дети приходят и не спрашивают время, когда им нужно прийти. Поэтому, когда придет время – я обязательно сообщу.

Напомним,

 

 

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