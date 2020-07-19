TAYANNA шокировала признанием: Сын видит меня голой дома
Певица TAYANNA удивила неожиданным заявлением о том, что с 6-летним сыном ходит дома голой.
Якщо забороняти дитині дивитися на голих жінок, вона потім стане збоченою. Треба з дитинства прививати секс культуру, розповідати про жіноче та чоловіче тіло. Ми спимо голі, він звик бачити голе тіло. Я можу голою пройти зранку до ванної почистити зуби. Ми з кумою беремо його до бані, в нього немає якогось ненормального відношення, тому що він вже все знає, все бачив,‒ рассказывает знаменитость.
Кроме того, звезда считает, что детям нельзя запрещать ходит голышом, ведь он может подумать, что с ним что-то не так, что он не красив.
У нашій культурі голе тіло під анафемою. Це пережитки радянських часів. Ти побачив голе тіло і тобі вже огидно. Але чому тобі має бути бридко? Раніше великі творці цього світу Мікеланджело, Рафаель малювали голі тіла. Ми прийшли в цей світ голими. В ході еволюції придумали одяг, щоб ми не мерзли, а зараз це інструмент для самовираження,‒ обосновывает своем мнение певица.
Напомним,
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