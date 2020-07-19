TAYANNA шокировала признанием: Сын видит меня голой дома

19 июля 2020 14:00 Катерина Даниленко
TAYANNA шокировала признанием: Сын видит меня голой дома
Певица TAYANNA
социальная сеть Instagram

Певица TAYANNA удивила неожиданным заявлением о том, что с 6-летним сыном ходит дома голой.

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Исполнительница уверена, что мальчикам до 7-8 лет просто необходимо привыкать к женскому телу, чтобы в дальнейшем у них не было психологической травмы. Поэтому молодая мама спит дома голой, а также может пройтись по квартире без одежды перед сыном Даниэлем.

Якщо забороняти дитині дивитися на голих жінок, вона потім стане збоченою. Треба з дитинства прививати секс культуру, розповідати про жіноче та чоловіче тіло. Ми спимо голі, він звик бачити голе тіло. Я можу голою пройти зранку до ванної почистити зуби. Ми з кумою беремо його до бані, в нього немає якогось ненормального відношення, тому що він вже все знає, все бачив,
‒ рассказывает знаменитость.

Певица TAYANNA с сыном / социальная сеть Instagram

Кроме того, звезда считает, что детям нельзя запрещать ходит голышом, ведь он может подумать, что с ним что-то не так, что он не красив.

У нашій культурі голе тіло під анафемою. Це пережитки радянських часів. Ти побачив голе тіло і тобі вже огидно. Але чому тобі має бути бридко? Раніше великі творці цього світу Мікеланджело, Рафаель малювали голі тіла. Ми прийшли в цей світ голими. В ході еволюції придумали одяг, щоб ми не мерзли, а зараз це інструмент для самовираження,
‒ обосновывает своем мнение певица.

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Женщина добавила, что раньше и сама стеснялась наготы, но после 25 к ней пришло осознание, что бог создал людей голыми, поэтому этого не нужно стесняться.

Напомним,

TAYANNA с сыном Даниэлем / социальная сеть Instagram
 

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