Блейк Лайвли ошарашила супруга неожиданной новостью в соцсети: Кажется, я беременна

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ‒ одна из самых веселых пар Голливуда. Супруги не упускают возможности подшутить друг над другом в соцсетях.

На днях Рейнольдс опубликовал в Instagram измененный отрывок из фильма «Погребенный заживо», в котором исполнил главную роль в 2010 году. В кадре главный герой, как следует из названия, похоронен под землей и пьет из фляжки.

Одним из моих любимых проектов был фильм под названием «Погребенный заживо». 10 лет спустя, он все еще действительно держит сильно! Хотя я не помню агрессивного момента,

‒ отдает дань одной из своих киноработ актер.

Супруга Райана не смогла пройти мимо такого видеоролика, в комментарии она подшутила над ним, написав: «Я думаю, это только что сделало меня беременной».

Будучи мастером сарказма, актер притворился серьезным и пошутил в ответ своей талантливой жене.

Я буду вне офиса с 22 июля до середины августа во веки веков. Если вам нужна немедленная помощь во время моего отсутствия, пожалуйста, свяжитесь с кем-то. Кто угодно. В противном случае я отвечу на ваше сообщение как можно скорее после моего маловероятного возвращения. Спасибо!

‒ написал звезда «Дэдпула».

Эти двое научились мастерски шутить друг над другом! Ждем новых выходок от многодетных родителей.

Напомним,