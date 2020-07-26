Блейк Лайвли ошарашила супруга неожиданной новостью в соцсети: Кажется, я беременна
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ‒ одна из самых веселых пар Голливуда. Супруги не упускают возможности подшутить друг над другом в соцсетях.
Одним из моих любимых проектов был фильм под названием «Погребенный заживо». 10 лет спустя, он все еще действительно держит сильно! Хотя я не помню агрессивного момента,‒ отдает дань одной из своих киноработ актер.
Супруга Райана не смогла пройти мимо такого видеоролика, в комментарии она подшутила над ним, написав: «Я думаю, это только что сделало меня беременной».
Будучи мастером сарказма, актер притворился серьезным и пошутил в ответ своей талантливой жене.
Я буду вне офиса с 22 июля до середины августа во веки веков. Если вам нужна немедленная помощь во время моего отсутствия, пожалуйста, свяжитесь с кем-то. Кто угодно. В противном случае я отвечу на ваше сообщение как можно скорее после моего маловероятного возвращения. Спасибо!‒ написал звезда «Дэдпула».
Напомним,
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