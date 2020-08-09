Леся Никитюк удивила воинственным образом: облачная дева

9 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Леся Никитюк удивила воинственным образом: облачная дева
Телеведущая Леся Никитюк
социальная сеть Instagram

Такой телеведущую Лесю Никитюк увидеть никто не ожидал!

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Во время съемок популярного тревел-шоу «Ле Маршрутка» в Карпатах ведущая так впечатлилась персонажем славянской мифологии, что решила повторить образ могучей Магуры.

В своем Instagram Леся опубликовала фото, на котором предстала с ярко разрисованным лицом и волосами, собранными в хвост. На ее теле можно увидеть старинные иероглифы, а в руке она держит факел с огнем.

Все знают кто такая Мавка, а вот о Магуре почти никто, судя по предыдущему посту! Магура ‒ дочь громовержца Перуна, облачная дева ‒ прекрасная, крылатая, воинственная. Магура похожа на скандинавскую Валькирию. Сердце ее навеки отдано ратникам, богатырям. На поле битвы Магура подбадривает тех, кто бьется воинственными криками. Ну прям как я. Приблизительно таких персонажей я бы хотела сыграть в кино,
‒ заявила Никитюк.

Телеведущая Леся Никитюк в образе Магуры / социальная сеть Instagram

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Подписчики оценили неожиданный образ кумира. В комментариях они написали: «Ксена Никитюк ‒ королева воинов», «Давай в следующий раз дочь Люцифера», «Амазонка», «Крутой макияж», «Восхищаюсь твоим юмором», «Классная!», «Леся, ты крутая».

Напомним,

Телеведущая Леся Никитюк в образе Магуры / социальная сеть Instagram
 

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