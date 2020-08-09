Леся Никитюк удивила воинственным образом: облачная дева
Такой телеведущую Лесю Никитюк увидеть никто не ожидал!
В своем Instagram Леся опубликовала фото, на котором предстала с ярко разрисованным лицом и волосами, собранными в хвост. На ее теле можно увидеть старинные иероглифы, а в руке она держит факел с огнем.
Все знают кто такая Мавка, а вот о Магуре почти никто, судя по предыдущему посту! Магура ‒ дочь громовержца Перуна, облачная дева ‒ прекрасная, крылатая, воинственная. Магура похожа на скандинавскую Валькирию. Сердце ее навеки отдано ратникам, богатырям. На поле битвы Магура подбадривает тех, кто бьется воинственными криками. Ну прям как я. Приблизительно таких персонажей я бы хотела сыграть в кино,‒ заявила Никитюк.
Напомним,
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