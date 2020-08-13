Пароль: Хаус - канал Интер рассекретил дату премьеры фильма

В пятницу, 14 августа, в 21:00 на «Интере» – телепремьера испанского триллера «Пароль: Хаус» (оригинальное название – H0us3).

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Компания бывших однокурсников-программистов собралась в загородном доме семейной пары – Рафа и Люсии. Тишина, шикарные виды, вино и веселые воспоминания... Во время ужина хозяин дома, прослывший еще в студенчестве компьютерным гением, признается, что взломал секретные файлы интернет-проекта WikiLeaks и обнаружил там приложение с невероятными возможностями. Оно позволяет заглянуть в будущее на 30 секунд. Поначалу все кажется наивным развлечением, но вскоре молодые люди понимают, что столкнулись с чем-то, способным менять существующую реальность. Так начинается опасная игра, которая поставит под угрозу не только жизни главных героев, но и всего человечества!

«Пароль: Хаус» – первая полнометражная картина испанского режиссера Маноло Мангуйи, в котором он также выступил в качестве соавтора сценария. Мангуйи, который к тому же является экспертом в области телекоммуникаций, подчеркивает, что своим фильмом хочет еще раз напомнить людям, насколько мы все уязвимы в сети и беззащитны перед современными технологиями: «Новые технологии развиваются намного быстрее, чем безопасность, которую мы применяем к ним. Я хочу, чтобы зрители осознали, насколько мы все уязвимы перед хакерской атакой. 12-летний мальчик с ноутбуком может войти в отель, подключиться к бесплатному Wi-Fi, пароль которого указан на стойке регистрации, взять на себя управление маршрутизатором отеля и получить доступ к трафику данных всех постояльцев. А что уж говорить об искусственном интеллекте! Недавно были созданы две машины с искусственным интеллектом. Так вот, машины изобрели свой собственный язык, который люди-наблюдатели не смогли понять. Эксперимент был немедленно закрыт. Меня действительно очень беспокоит вопрос компьютерной безопасности. И надеюсь, что после просмотра нашего фильма зрители хотя бы сменят свои пароли доступа в сети на более сложные комбинации».

«Пароль: Хаус» завоевал награду в номинации «Лучший фильм» на Фестивале фантастического кино Algeciras Fantastika и получил приз зрительских симпатий на фестивале современного киноискусства Craft Film Fest.

Главные роли в фильме сыграли Рубен Серрано, Анна Бертран, Рок Эскиус, Бернат Местре, Диана Роич, Кристина Рая, Мариона Тена и Мириам Тортоса.

Съемки картины проходили на севере Испании в роскошном особняке в горах Пикос-де-Эуропа. Фильм «Пароль: Хаус» сняли всего за 18 дней – из-за ограниченного бюджета. Но это как раз и спасло киношников. На следующий день после окончания съемок в горах разразился сильный ураган, выпало очень много снега. Дом, где снимали картину, полностью замело, и продолжительное время к нему не было никакого доступа.

Чем закончится опасная игра для главных героев фильма? Смогут ли программисты во главе с компьютерным гением исправить свою ошибку и предотвратить надвигающуюся беду? Смотрите «Пароль: Хаус» в пятницу, 14 августа, в 21:00 на «Интере».