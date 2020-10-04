Злата Огневич заявила, что не прочь снятся в эротическом фильме
Певица Злата Огневич сделала неожиданное признание.
В недавнем интервью артистка призналась, что из-за расставания с парнем, которое случилось больше года назад, у нее было много комплексов по поводу своей внешности. Обрести уверенность в себе ей удалось лишь спустя некоторое время.
Сейчас исполнительница полностью довольна собой, она любит свое тело и то, как она преобразилась за последнее время. Более того, Злата заявила, что даже не отказалась бы сняться в откровенном фильме.
Сейчас, если мне предложат сняться в откровенной ленте, я соглашусь,– призналась звезда.
Напомним,
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