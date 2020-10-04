Злата Огневич заявила, что не прочь снятся в эротическом фильме

4 октября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Злата Огневич заявила, что не прочь снятся в эротическом фильме
Певица Злата Огневич
социальная сеть Instagram

Певица Злата Огневич сделала неожиданное признание.

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Микроблог Златы Огневич все чаще пополняется снимками с пикантных фотосессий. Девушка не стесняется демонстрировать свое сексуальное тело, однако так было не всегда.

В недавнем интервью артистка призналась, что из-за расставания с парнем, которое случилось больше года назад, у нее было много комплексов по поводу своей внешности. Обрести уверенность в себе ей удалось лишь спустя некоторое время.

Певица Злата Огневич / социальная сеть Instagram

Сейчас исполнительница полностью довольна собой, она любит свое тело и то, как она преобразилась за последнее время. Более того, Злата заявила, что даже не отказалась бы сняться в откровенном фильме.

Сейчас, если мне предложат сняться в откровенной ленте, я соглашусь,
– призналась звезда.

Певица Злата Огневич / социальная сеть Instagram

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Правда, по словам знаменитости, с такими ее порывами категорически не согласна ее мама. Она всегда подчеркивала дочери, что тело нужно прикрывать. Снимки в соцсетях, где Огневич позирует в белье и без него совсем не радуют ее маму. На этой почве между родственницами частенько возникают конфликты, однако Злата придерживается принципа: «Мое тело ‒ мое дело. Будет так, как я хотела…».

Напомним,

Певица Злата Огневич / социальная сеть Instagram

Певица Злата Огневич / социальная сеть Instagram
 

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