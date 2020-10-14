Анна Добрыднева рассказала о маньяке: Будто постоянно находился рядом

Певица Анна Добрыднева не на шутку взволнована за свою жизнь. Артистка призналась, что уже несколько лет страдает от преследований маньяка.

Вначале злоумышленник присылал артистке неадекватные сообщения на телефон, а потом начал ходить за ней по пятам.

Когда я ставила геолокацию, он тут же присылал свое местоположение поблизости. Будто шел по моим следам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом,

‒ делится солистка группы «Пара Нормальных».

Певица Анна Добрыднева / социальная сеть Instagram

В лицо исполнительница никогда не видела преследователя, поэтому с осторожностью относится ко всем незнакомым ей людям, которые рядом. Чтобы обезопасить свое физическое и эмоциональное здоровье, знаменитость обратилась к психологу и обзавелась охраной.

Сейчас письма от маньяка звезда перестала получать, однако полностью защищенной себя не чувствует. По ее предположениям, недоброжелателем мог быть сталкер ‒ одержимый фанат.

Напомним,