Анна Добрыднева рассказала о маньяке: Будто постоянно находился рядом
Певица Анна Добрыднева не на шутку взволнована за свою жизнь. Артистка призналась, что уже несколько лет страдает от преследований маньяка.
Когда я ставила геолокацию, он тут же присылал свое местоположение поблизости. Будто шел по моим следам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом,‒ делится солистка группы «Пара Нормальных».
В лицо исполнительница никогда не видела преследователя, поэтому с осторожностью относится ко всем незнакомым ей людям, которые рядом. Чтобы обезопасить свое физическое и эмоциональное здоровье, знаменитость обратилась к психологу и обзавелась охраной.
Напомним,