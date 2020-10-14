Анна Добрыднева рассказала о маньяке: Будто постоянно находился рядом

14 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Анна Добрыднева рассказала о маньяке: Будто постоянно находился рядом
Певица Анна Добрыднева
социальная сеть Instagram

Певица Анна Добрыднева не на шутку взволнована за свою жизнь. Артистка призналась, что уже несколько лет страдает от преследований маньяка.

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Вначале злоумышленник присылал артистке неадекватные сообщения на телефон, а потом начал ходить за ней по пятам.

Когда я ставила геолокацию, он тут же присылал свое местоположение поблизости. Будто шел по моим следам. И у меня было ощущение, что он постоянно находится рядом,
‒ делится солистка группы «Пара Нормальных».

Певица Анна Добрыднева / социальная сеть Instagram

В лицо исполнительница никогда не видела преследователя, поэтому с осторожностью относится ко всем незнакомым ей людям, которые рядом. Чтобы обезопасить свое физическое и эмоциональное здоровье, знаменитость обратилась к психологу и обзавелась охраной.

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Сейчас письма от маньяка звезда перестала получать, однако полностью защищенной себя не чувствует. По ее предположениям, недоброжелателем мог быть сталкер ‒ одержимый фанат.

Напомним,

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