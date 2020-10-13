Американка попала в книгу рекордов Гиннеса: у нее самые длинные ноги в мире

13 октября 2020 11:23 Алла Лысак
Американка попала в книгу рекордов Гиннеса: у нее самые длинные ноги в мире
Американка попала в книгу рекордов Гиннеса: у нее самые длинные ноги в мире (фото) / @maci.currin

Девушка из Техаса стала известной, благодаря своим ногам. Теперь она официально носит звание самого длинноногого человека в мире.

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17-летняя Маки побила мировой рекорд и стала женщиной, имеющей самые длинные ноги в мире. На сайте книги сказано, что левая нога Маки имеет длину 135,3 см, а правая – 134, 3.

Впервые девушка осознала, что ее ноги длиннее обычного, когда не смогла найти брюки своего размера.

Я необычной особенностью своего тела горжусь. Меня никогда не дразнили в школе из-за ног, ничего такого, но рост не один раз становился причиной для шуток. Тем не менее, я надеюсь поступить в колледж и стать самой высокой профессиональной моделью в мире!

Американка попала в книгу рекордов Гиннеса: у нее самые длинные ноги в мире (фото) / @maci.currin

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По словам Маки, она считает рост своим подарком, планирует воспользоваться всеми преимуществами, данными природой.

Напомним,

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