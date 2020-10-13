Американка попала в книгу рекордов Гиннеса: у нее самые длинные ноги в мире
13 октября 2020 11:23
Американка попала в книгу рекордов Гиннеса: у нее самые длинные ноги в мире (фото) / @maci.currin
Девушка из Техаса стала известной, благодаря своим ногам. Теперь она официально носит звание самого длинноногого человека в мире.
ноги в мире. На сайте книги сказано, что левая нога Маки имеет длину 135,3 см, а правая – 134, 3.
Впервые девушка осознала, что ее ноги длиннее обычного, когда не смогла найти брюки своего размера.
Я необычной особенностью своего тела горжусь. Меня никогда не дразнили в школе из-за ног, ничего такого, но рост не один раз становился причиной для шуток. Тем не менее, я надеюсь поступить в колледж и стать самой высокой профессиональной моделью в мире!
Американка попала в книгу рекордов Гиннеса: у нее самые длинные ноги в мире (фото) / @maci.currin
Напомним,