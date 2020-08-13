Названы самые богатые компании мира по версии Forbes: рекордсмен собрал $241 млрд

13 августа 2020 10:54 Антонина Старовойт
Названы самые богатые компании мира по версии Forbes: рекордсмен собрал $241 млрд
Названы самые богатые компании мира по версии Forbes: рекордсмен собрал $241 млрд
pixabay.com

Издание Forbes обнародовало рейтинг 100 наиболее дорогих брендов в 2020 году. Первое место уже 10 раз подряд заняла компания Apple, которая стоит более $241 млрд.

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В общем и целом, первая пятерка наиболее дорогих брендов не изменилась за последний год: Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Первые четыре компании сохранили либо даже ускории темп роста. В то же время, Facebook хоть и занял пятое место, но за год подешевел на 21% до 70 млрд долларов. 

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Изменилась стоимость бренда у Visa, которая поднялась с 25 на 18 место, Adidas — с 61 на 51, а Netflix — с 38 на 26. Некоторые производители предметов красотвы также улучшили свои позиции в рейтинге. Например, Chanel поднялась с 79 места на 52, а Cartie – с 64 на 56. 

В этом году в рейтинге впервые появились компании Nintendo, Hennessy, Burger King та AXA.

Общая стоимость сотни наиболее дорогих брендов за год выросла с 2,3 трлн до 2,54 трлн.

Более 50 компаний из рейтинга — американские, среди других стран больше всего — у Японии (6), Германии (10), Франции (9) и Швейцарии (5).

В следующем году ввиду коронавируса рейтинг брендом может выглядеть совсем иначе.

Напомним, 

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