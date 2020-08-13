Названы самые богатые компании мира по версии Forbes: рекордсмен собрал $241 млрд
Издание Forbes обнародовало рейтинг 100 наиболее дорогих брендов в 2020 году. Первое место уже 10 раз подряд заняла компания Apple, которая стоит более $241 млрд.
Первые четыре компании сохранили либо даже ускории темп роста. В то же время, Facebook хоть и занял пятое место, но за год подешевел на 21% до 70 млрд долларов.
В этом году в рейтинге впервые появились компании Nintendo, Hennessy, Burger King та AXA.
Общая стоимость сотни наиболее дорогих брендов за год выросла с 2,3 трлн до 2,54 трлн.
Более 50 компаний из рейтинга — американские, среди других стран больше всего — у Японии (6), Германии (10), Франции (9) и Швейцарии (5).
В следующем году ввиду коронавируса рейтинг брендом может выглядеть совсем иначе.
Напомним,