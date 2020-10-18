Супруга Димы Монатика похвасталась стильным осенним луком: с сумкой за 3 тысячи долларов

Жена мультиартиста Димы Монатика Ирина Монатик показала модный осенний аутфит.

В своем Instagram знаменитость опубликовала селфи из лифта, на котором запечатлена в эффектном брючном костюме широкого кроя, с пышной укладкой, повседневным макияжем и сумкой-тоут из коллекции Dior. Стоимость последней, к слову, около 3 тысяч долларов.

Субботнее настроение,

‒ написала под фото известный продюсер.

Ирина Монатик / социальная сеть Instagram

Такой осенний образ пришелся по душе многим коллегам Ирины. Илона Гвоздева, Оля Цибульская, Сергей Асафатов и другие звезды оставили свои слова восхищения под публикацией: «Сексуальная», «Красотка», «Вы великолепны и шикарны», «Какие у Вас роскошные волосы, всегда шикарная укладка», «Ириша, какая ты красивая!».

К слову, сумку, как у Ирины, можно найти в гардеробе еще одной знаменитости ‒ телеведущей Маши Ефросининой. Совсем недавно звезда также публиковала стильный «лифтолук».

Напомним,

Маша Ефросинина с сумкой Dior / социальная сеть Instagram