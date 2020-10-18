Супруга Димы Монатика похвасталась стильным осенним луком: с сумкой за 3 тысячи долларов
Жена мультиартиста Димы Монатика Ирина Монатик показала модный осенний аутфит.
Субботнее настроение,‒ написала под фото известный продюсер.
Такой осенний образ пришелся по душе многим коллегам Ирины. Илона Гвоздева, Оля Цибульская, Сергей Асафатов и другие звезды оставили свои слова восхищения под публикацией: «Сексуальная», «Красотка», «Вы великолепны и шикарны», «Какие у Вас роскошные волосы, всегда шикарная укладка», «Ириша, какая ты красивая!».
Напомним,
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