Супруга Димы Монатика похвасталась стильным осенним луком: с сумкой за 3 тысячи долларов

18 октября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Супруга Димы Монатика похвасталась стильным осенним луком: с сумкой за 3 тысячи долларов
Супруга Димы Монатика Ирина
социальная сеть Instagram

Жена мультиартиста Димы Монатика Ирина Монатик показала модный осенний аутфит.

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В своем Instagram знаменитость опубликовала селфи из лифта, на котором запечатлена в эффектном брючном костюме широкого кроя, с пышной укладкой, повседневным макияжем и сумкой-тоут из коллекции Dior. Стоимость последней, к слову, около 3 тысяч долларов.

Субботнее настроение,
 ‒ написала под фото известный продюсер.

Ирина Монатик / социальная сеть Instagram

Такой осенний образ пришелся по душе многим коллегам Ирины. Илона Гвоздева, Оля Цибульская, Сергей Асафатов и другие звезды оставили свои слова восхищения под публикацией: «Сексуальная», «Красотка», «Вы великолепны и шикарны», «Какие у Вас роскошные волосы, всегда шикарная укладка», «Ириша, какая ты красивая!».

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К слову, сумку, как у Ирины, можно найти в гардеробе еще одной знаменитости ‒ телеведущей Маши Ефросининой. Совсем недавно звезда также публиковала стильный «лифтолук».

Напомним,

Маша Ефросинина с сумкой Dior / социальная сеть Instagram

Сумка-тоут из коллекции Dior / социальная сеть Instagram
 

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