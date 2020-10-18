Премьер-министр Финляндии наткнулась на шквал критики из-за пикантного фото в пиджаке на голое тело

Действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин украсила обложку финского глянца Trendi. Фотографии получились достаточно смелыми.

Девушка позировала в нескольких образах, один из которых ‒ сдержанный черный пиджак на голое тело и классические брюки. Особое внимание к декольте политика привлекало винтажное ожерелье от бренда украшений Kalevala. Кадры быстро разлетелись в Сети и вызвали неоднозначный отклик от фолловеров.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин / социальная сеть Instagram

Несмотря на то, что женщина заполучила звание одного из самых стильных политических деятелей мира, Санна Марин, по мнению пользователей, не имеет права демонстрировать откровенные образы публично и появляться на страницах журналов без белья, демонстрируя прелести фигуры.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин / социальная сеть Instagram

В ответ на шквал хейта сторонники премьер-министра запустили флешмоб в соцсети, публикуя фото в пиджаке на голое тело с хештегом #imwithsanna. Среди публикаций были и забавные кадры с домашними питомцами в пиджаке на голое тело. Количество публикаций подобного рода за несколько дней превышает 4 тысячи. Многие убеждены, что женщина должна оставаться женщиной независимо от рода деятельности.

Напомним,