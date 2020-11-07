Супер Топ-модель по-украински: свое перевоплощение участница встретила скандалом и впала в истерику

Когда участницы "Супер Топ-модели по-украински" – проекта, который с 9 ноября Новый канал будет показывать по понедельникам, – узнали, что их ждет перевоплощение, обрадовались не все.

Иры Ротар началась настоящая истерика! А все из-за того, что в третьем сезоне «Супермодели по-украински» ей сделали прическу, от которой девушка не отошла до сих пор.

В моем сезоне мне отрезали волосы, а потом бритвой обрили затылок– кричала в истерике участница. – А еще покрасили в ужасный желтый цвет. Я не буду это делать еще раз, оно мне не надо! Не хочу, как в прошлый раз!

Чтобы успокоить девушку и наконец-то усадить ее в парикмахерское кресло, пришлось задействовать тяжелую артиллерию. А именно поддержку в виде эксперта Сони Плакидюк, которая утешила Иру и пообещала, что ей сделают красивую стрижку.

Когда дошла очередь до моего перевоплощения, меня начало трясти. Сердце колотило, как бешеное. Стало очень плохо. Я готова была развернуться и уйти… – призналась Ротар. – Дело в том, что я очень много денег вложила в свои волосы – в их лечение, стрижки, покраски. Поэтому очень боялась, что меня обстригут, как собаку. Но я зря переживала – получилось очень круто и именно так, как я и хотела!

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» с 9 ноября по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,