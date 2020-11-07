Супер Топ-модель по-украински: свое перевоплощение участница встретила скандалом и впала в истерику

Эксклюзив 7 ноября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Супер Топ-модель по-украински: свое перевоплощение участница встретила скандалом и впала в истерику
Супер Топ-модель по-украински
пресс-служба Нового канала

Когда участницы "Супер Топ-модели по-украински" – проекта, который с 9 ноября Новый канал будет показывать по понедельникам, – узнали, что их ждет перевоплощение, обрадовались не все.

Читайте такжеКохання на виживання-4: участники стали кладоискателями золота инков
У Иры Ротар началась настоящая истерика! А все из-за того, что в третьем сезоне «Супермодели по-украински» ей сделали прическу, от которой девушка не отошла до сих пор.

В моем сезоне мне отрезали волосы, а потом бритвой обрили затылок– кричала в истерике участница. – А еще покрасили в ужасный желтый цвет. Я не буду это делать еще раз, оно мне не надо! Не хочу, как в прошлый раз!

Читайте такжеОля Фреймут рассказала о конфликте с мужем: Мне скоро 44, а ты меня учишь...?
Чтобы успокоить девушку и наконец-то усадить ее в парикмахерское кресло, пришлось задействовать тяжелую артиллерию. А именно поддержку в виде эксперта Сони Плакидюк, которая утешила Иру и пообещала, что ей сделают красивую стрижку.

Когда дошла очередь до моего перевоплощения, меня начало трясти. Сердце колотило, как бешеное. Стало очень плохо. Я готова была развернуться и уйти… – призналась Ротар. – Дело в том, что я очень много денег вложила в свои волосы – в их лечение, стрижки, покраски. Поэтому очень боялась, что меня обстригут, как собаку. Но я зря переживала – получилось очень круто и именно так, как я и хотела!

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» с 9 ноября по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети новости телешоу образы звезд эксклюзив телешоу 2020 Супер Топ-модель по-украински

Материалы по теме

Орел и Решка. Девчата: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Орел и Решка. Девчата: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Сериалы

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Один за всех: кем окажется многодетный папа – любящим отцом или жестоким тираном и деспотом
Анонсы на ТВ

Один за всех: кем окажется многодетный папа – любящим отцом или жестоким тираном и деспотом

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

Маскарад: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Женский Квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK