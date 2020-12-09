Илона Довгань стала ведущей телеканала «Киев»
К звездной команде новостийной программы «Київ. NewsRoom» недавно присоединилась Илона Довгань.
Интересно, что на телеканале «Киев» Довгань уже когда-то работала – в 2003 году. Это была ее первая работа на ТВ после приезда в столицу.
В «Київ. NewsRoom» ведущую пригласила руководитель проекта Ирина Главацкая, рассказав, что за последний год телеканал изменился до неузнаваемости и теперь здесь новое все: телецентр, студии, техника и подход к производству новостей.Елена Вознесенская и Янина Андреева.