Илона Довгань стала ведущей телеканала «Киев»

9 декабря 2020 15:52 Александр Кива
Илона Довгань стала ведущей телеканала «Киев»

К звездной команде новостийной программы «Київ. NewsRoom» недавно присоединилась Илона Довгань.

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Ее телезрители хорошо знают по работе на телеканалах НТН, «1 + 1», ТВі, 24 канале, UA.Первом, где она была ведущей в разные годы, и по эпизодическим ролям в кинофильмах. Сегодня она также работает на радио\и продолжает преподавать журналистское мастерство.

Интересно, что на телеканале «Киев» Довгань уже когда-то работала – в 2003 году. Это была ее первая работа на ТВ после приезда в столицу.

В «Київ. NewsRoom» ведущую пригласила руководитель проекта Ирина Главацкая, рассказав, что за последний год телеканал изменился до неузнаваемости и теперь здесь новое все: телецентр, студии, техника и подход к производству новостей.

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Напомним, что ранее в «Київ. NewsRoom» начали работать еще две телеведущие, которых телезрители хорошо знают по их ролях в кино и телесериалах, - Елена Вознесенская и Янина Андреева.

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