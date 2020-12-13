Актер Богдан Бенюк поборол COVID-19
13 декабря 2020 12:00
Народный артист Украины Богдан Бенюк
социальная сеть Facebook
63-летний украинский актер театра и кино Богдан Бенюк переболел коронавирусом. Мужчина перенес болезнь в достаточно легкой форме.
народный артист рассказал, что больше всего переживал за свою большую семью, с которой проживает в одном доме. Чтобы минимизировать риски Богдан Михайлович из своей комнаты выходил только при крайней необходимости, а пожилую маму на некоторое время переселил в квартиру.
Видно, я багато не нагрішив і господь бог дав мені легко перенести цю хворобу. Лише два дні якийсь рецидив, а потім дуже легко і з легенями, і з усім іншим. Береженого і бог береже. В мене була стежинка протоптана від моєї спальні до туалету. Я до ручок не доторкався, ходив у масці і рукавичках. Це відповідальний момент,‒ делится Бенюк.
Народный артист Украины Богдан Бенюк / социальная сеть Facebook
У мене дружина пов’язана з медициною, вона дуже багато тих речей знає і береже родину. Вона оберіг, лікарка Айболит. Я був ізольований, лише дружина зі мною спілкувалася,‒ добавил актер.
Напомним,