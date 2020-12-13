Скандальный Сергей Шнуров и его молодая возлюбленная ждут ребенка
Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет отцом в третий раз. Радостную новость рассекретил сам музыкант в своем Instagram.
С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошёл на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и дён, мы смыкались дуговою сваркой, и теперь ребёночка мы ждём, нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, ещё кошки, и в улыбке расплываюсь робкой.
В одном из интервью за 2019 год артист, отвечая на вопрос о личной жизни, признался, что с молодой возлюбленной планирует наследников, но не знает когда именно это должно произойти.
Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея,‒ заявил тогда музыкант.
Напомним,
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