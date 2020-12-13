Скандальный Сергей Шнуров и его молодая возлюбленная ждут ребенка

13 декабря 2020 19:00 Катерина Даниленко
Скандальный Сергей Шнуров и его молодая возлюбленная ждут ребенка
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров
социальная сеть Instagram

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет отцом в третий раз. Радостную новость рассекретил сам музыкант в своем Instagram.

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47-летний артист опубликовал трогательное стихотворение, в котором и рассказал о предстоящем пополнении в семействе. Стих Шнуров подкрепил милым видеороликом с Балтийского побережья.

С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье? Нам пошёл на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части. От любви, среди ночей и дён, мы смыкались дуговою сваркой, и теперь ребёночка мы ждём, нежно обниму я вас и жарко. Представляю маленькие ножки, глазки, попку, ну и носик кнопкой. Будет трое нас, да, ещё кошки, и в улыбке расплываюсь робкой.

В одном из интервью за 2019 год артист, отвечая на вопрос о личной жизни, признался, что с молодой возлюбленной планирует наследников, но не знает когда именно это должно произойти.

Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея,
‒ заявил тогда музыкант.

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К слову, для избранницы певца Ольги Абрамовой ребенок станет первенцем, а вот исполнитель уже имеет двух детей от предыдущих браков: 27-летнюю дочь Серафиму и 20-летнего сына Аполлона.

Напомним,

Сын Сергея Шнурова Аполлон / социальная сеть Instagram

Дочь Сергея Шнурова Серафима / социальная сеть Instagram
 

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