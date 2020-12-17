Украинская актриса поднялась на Килиманджаро беременная и с чемоданом

17 декабря 2020 15:00 Юлия Крутиева
Украинская актриса поднялась на Килиманджаро беременная и с чемоданом
Актриса Даша Трегубова
пресс-служба Нового канала

Десятый, юбилейный сезон игрового шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал, удивляет все больше и больше. И не только крутыми конкурсами, шутками и интересными историями, но и шикарными игроками.

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На этот раз в составе женской команды играла украинская актриса Даша Трегубова, которая шокировала всех остальных участников своей историей в раунде «Правда или ложь».

Восемь лет назад я прилетела в Кению, к друзьям, которые работали там в нашем посольстве, – рассказывает Даша. – Мы с моим тогда еще парнем встретили у них Новый год, а потом решили подняться на Килиманджаро. Не имела в этом никакого опыта, поэтому решила, что нам не нужно покупать рюкзаки, ведь там будут носильщики. В конце концов пошли мы с одним большим чемоданом с вещами на двоих. И таки поднялись на Килиманджаро. Это было для меня что-то невероятное как для человека, который покорял разве что Андреевский спуск. А когда мы спустились, я купила тест на беременность. Просто посчитала, что у меня «задержка». И поняла, что впервые в своей жизни беременна. Тогда у меня был уже второй месяц, а теперь есть дочь Полина.

Актриса Даша Трегубова / пресс-служба Нового канала
Эта увлекательная история – не единственное, чем удивила Даша во время участия в «Хто зверху?» В седьмом раунде «Стеклянная доска» девушка продемонстрировала невероятные интеллектуальные способности и хорошую физическую форму. Она продержалась на стеклянной поверхности почти все заданное время. При этом Сергей Притула успел задать участнице семь вопросов, и на все Даша дала правильный ответ.

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Но вот удалось ли повторить или даже превзойти этот подвиг игроку мужской команды, актеру «Дизель Шоу» Александру Бережку – смотрите в шоу «Хто зверху?» уже сегодня, 17 декабря, в 19:00 на Новом канале!

Напомним, 

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