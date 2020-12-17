Украинская актриса поднялась на Килиманджаро беременная и с чемоданом
17 декабря 2020 15:00
Актриса Даша Трегубова
пресс-служба Нового канала
Десятый, юбилейный сезон игрового шоу «Хто зверху?», которое показывает Новый канал, удивляет все больше и больше. И не только крутыми конкурсами, шутками и интересными историями, но и шикарными игроками.
Читайте такжеЯ, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков: Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем мужеНа этот раз в составе женской команды играла украинская актриса Даша Трегубова, которая шокировала всех остальных участников своей историей в раунде «Правда или ложь».
Восемь лет назад я прилетела в Кению, к друзьям, которые работали там в нашем посольстве, – рассказывает Даша. – Мы с моим тогда еще парнем встретили у них Новый год, а потом решили подняться на Килиманджаро. Не имела в этом никакого опыта, поэтому решила, что нам не нужно покупать рюкзаки, ведь там будут носильщики. В конце концов пошли мы с одним большим чемоданом с вещами на двоих. И таки поднялись на Килиманджаро. Это было для меня что-то невероятное как для человека, который покорял разве что Андреевский спуск. А когда мы спустились, я купила тест на беременность. Просто посчитала, что у меня «задержка». И поняла, что впервые в своей жизни беременна. Тогда у меня был уже второй месяц, а теперь есть дочь Полина.
Актриса Даша Трегубова / пресс-служба Нового канала
Напомним,