Певица MamaRika переезжает из Киева на родину мужа ‒ подробности
Несколько дней назад певица MamaRika ошеломила подписчиков новостью ‒ она больше не желает жить в столице. Исполнительница вместе с мужем Сергеем Середой переезжает жить в Одессу.
MamaRika показала забавное фото из дома, в котором супруги прожили последние несколько лет. Пара сидела на полу, а возле них были огромные пакеты и коробки с вещами. Девушка отметила, что это был первый день подготовки к переезду на родину мужа.
Знайди нас на фото, або перший день підготовки до переїзду... Початок покладено, а це вже вам не булька з носа. Чесно кажучи, в 4 руки значно легше ‒ моя львівська делегація дуже хелпає. Попереду ще гора роботи, але думка, що скоро запахне морем ‒ дуже стимулює.
Причин для переїзду сюди безліч і можна перечисляти їх вічно, але мабуть головна звучить так: Я люблю тебе, Одеса-Мама! І нехай це звучить надто поетично, але життя надто коротке, щоб витрачати його на те, що тебе не тішить. А тут ми будемо жити на повні груди!
Напомним,