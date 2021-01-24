Певица MamaRika переезжает из Киева на родину мужа ‒ подробности

24 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Певица MamaRika переезжает из Киева на родину мужа ‒ подробности
Певица MamaRika
социальная сеть Instagram

Несколько дней назад певица MamaRika ошеломила подписчиков новостью ‒ она больше не желает жить в столице. Исполнительница вместе с мужем Сергеем Середой переезжает жить в Одессу.

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В своем микроблоге артистка раскрыла некоторые подробности переезда. Оказывается, смена места жительства ‒ не просто планы, а взвешенное и согласованное решение. Молодые люди уже пакуют вещи.

MamaRika показала забавное фото из дома, в котором супруги прожили последние несколько лет. Пара сидела на полу, а возле них были огромные пакеты и коробки с вещами. Девушка отметила, что это был первый день подготовки к переезду на родину мужа.

Знайди нас на фото, або перший день підготовки до переїзду... Початок покладено, а це вже вам не булька з носа. Чесно кажучи, в 4 руки значно легше ‒ моя львівська делегація дуже хелпає. Попереду ще гора роботи, але думка, що скоро запахне морем ‒ дуже стимулює.

Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа / социальная сеть Instagram

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Знаменитость пообещала подписчикам, что более подробно о переезде расскажет в следующих постах. Но главное, что она отметила, что невероятно любит город возле моря.

Причин для переїзду сюди безліч і можна перечисляти їх вічно, але мабуть головна звучить так: Я люблю тебе, Одеса-Мама! І нехай це звучить надто поетично, але життя надто коротке, щоб витрачати його на те, що тебе не тішить. А тут ми будемо жити на повні груди!

Напомним,

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