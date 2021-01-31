Кэти Перри рассказала об опыте материнства: Многое отходит на второй план

31 января 2021 17:00 Катерина Даниленко
Кэти Перри рассказала об опыте материнства: Многое отходит на второй план
Певица Кэти Перри
социальная сеть Instagram

Летом 2020 певица Кэти Перри родила дочь от своего избранника Орландо Блума. Для 36-летней артистки девочка стала первенцем, а вот актер уже воспитывает 10-летнего сына Флинна от бывшей супруги Миранды Керр.

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Счастливые родители пока не показывают малышку общественности, однако звездная мама регулярно делится радостями материнства с поклонниками. Так, на днях исполнительница провела прямой эфир в Instgaram, где ответила на самые интересные вопросы подписчиков.

Звезда призналась, что дочь Дейзи кардинально изменила ее принципы жизни и отношение к миру.

Она изменила мою жизнь и до сих пор продолжает это делать. Я думаю, каждая понимает это, когда становится матерью. Ты просто целиком сосредотачиваешься на своем материнстве. Это происходит не потому, что ты перестаешь любить других людей: ты просто хочешь быть хорошей мамой. Многое отходит на второй план. Быть мамой ‒ лучшая работа в мире. Очень рекомендую, когда вы сами будете к этому готовы,
‒ заявила Перри.

Певица Кэти Перри / социальная сеть Instagram

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Знаменитость очень ответственно подходит к своей работе, поэтому уже спустя 1,5 месяца после родов она вернулась в профессию. Однако Кэти старается не упускать ни одного важного этапа во взрослении дочери, совмещая карьеру и материнство.

Я вижу, как сильно изменилась моя дочь за последние пять месяцев. Просматривая фотографии, я думаю: «Ого». Это уникальный способ наблюдать за течением времени по изменению человеческого облика. Раз, и ты вдруг замечаешь ‒ теперь у нее пухлые щеки! В некотором смысле это даже вдохновило меня еще больше ценить каждый прожитый день,
‒ добавила артистка.

Напомним,

Певица Кэти Перри с дочерью Дейзи / социальная сеть Instagram
 

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