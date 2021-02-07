Известный актер Иван Жидков ищет третью жену в соцсетях: Милая, отзовись
Российский актер Иван Жидков обратился к подписчицам с необычным заявлением.
Мужчина стремительно набирает популярность в актерской профессии, занимается спортом и облагораживает домашний очаг, однако «ту самую» все еще не встретил. Знаменитость надеется на то, что его суженая среди его поклонниц.
Я уже 2,5 года один (ну в смысле холостяк опять), у меня никогда не было быстрого поиска спутницы. По правде сказать, спутницы и спутники бывают разные и иногда лучше вообще без них. Сложность в том, что дом, уют, всё такое, но я умудрился и сам его наладить. Летом приедет няня. Будет готовить, помогать по дому и со Степой. Короче, хорошо живу. Если встречу так сказать кровинушку родненькую, то милости прошу к нашему шалашу. P.S. Уверен, что одна из моих подписчиц ‒ точно она. Милая, отзовись. Просто напиши «это я» и поплыли вместе в лодке любви,‒ написал в новом посте актер.
Напомним,
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