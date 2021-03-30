Татьяна Песик рассказала, как Володька танцевал ей стриптиз
Украинская актриса-юмористка за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, призналась, какие подарки получает от друзей и поклонников.
За кулисами Improv Live Show Таня Песик поделилась личными секретиками. Юмористка рассказала, какие получает подарки от «сценического парня», и как тот танцевал ей стриптиз.
На день рождения партнер по сцене Тарас Стадницкий обычно дарит мне книги Стивена Кинга. Мы его обожаем, – делится актриса «Женского Квартала». – Еще, помню, как-то сделали мне классный сюрприз-розыгрыш. Я не планировала праздновать, друзья тоже заверили, что ничего громкого не будет, а в конце раз – и праздник. Еще и стриптизера заказали. Я была в шоке, ведь это случилось впервые в моей жизни. А самое смешное, что он был в костюме Володьки.
Как-то получила кофейное дерево, – рассказывает Песик. – Это для меня странный подарок. Ведь это просто дерево, на которое наклеены кофейные зерна. И стоит оно у меня на подоконнике – никакой пользы. Дорогих подарков от кавалеров тоже не помню. Айфонов точно не дарили (смеется).
Напомним,