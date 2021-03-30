Татьяна Песик рассказала, как Володька танцевал ей стриптиз

30 марта 2021 12:10 Юлия Туренко
Татьяна Песик рассказала, как Володька танцевал ей стриптиз
Актриса Татьяна Песик
пресс-служба Нового канала

Украинская актриса-юмористка за кулисами Improv Live Show, которое показывает Новый канал, призналась, какие подарки получает от друзей и поклонников.

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Кто же не знает легендарную сценическую юмористическую пару «Танька и Володька»? Актеры Татьяна Песик и Тарас Стадницкий, которые перевоплощаются в этих персонажей, хорошие друзья уже много лет. 

За кулисами Improv Live Show Таня Песик поделилась личными секретиками. Юмористка рассказала, какие получает подарки от «сценического парня», и как тот танцевал ей стриптиз.

На день рождения партнер по сцене Тарас Стадницкий обычно дарит мне книги Стивена Кинга. Мы его обожаем, – делится актриса «Женского Квартала». – Еще, помню, как-то сделали мне классный сюрприз-розыгрыш. Я не планировала праздновать, друзья тоже заверили, что ничего громкого не будет, а в конце раз – и праздник. Еще и стриптизера заказали. Я была в шоке, ведь это случилось впервые в моей жизни. А самое смешное, что он был в костюме Володьки.

Актриса Татьяна Песик на съемках / пресс-служба Нового канала
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Таня Песик признается, что не умеет делать подарки. А еще частенько получает очень странные презенты.

Как-то получила кофейное дерево, – рассказывает Песик. – Это для меня странный подарок. Ведь это просто дерево, на которое наклеены кофейные зерна. И стоит оно у меня на подоконнике – никакой пользы. Дорогих подарков от кавалеров тоже не помню. Айфонов точно не дарили (смеется).

Напомним, 

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