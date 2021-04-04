Александр Стоянов рассказал, почему не расстается с женой ни на день

Звездные супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе уже целых 12 лет. Они почти не бывают порознь.

Прима и премьер украинского балета вместе работают в театре, ездят на гастроли, посещают светские мероприятия, воспитывают детей и обустраивают семейное гнездышко. Александр отметил, что такая жизнь его полностью устраивает.

Мужчине изредка хочется побыть в одиночестве, чтобы никто его не донимал, однако ему быстро становится некомфортно без супруги.

Есть выражение: «Куда же ты со своим самоваром?» А мне без самовара некомфортно. Когда мой самоварчик рядом, я понимаю, что у меня всегда все под рукой.

Артист отметив, что Екатерина очень заботится о нем. Она следит за его здоровьем, питанием и опрятным внешним видом. Если же случается так, что Александр отправляется на гастроли один, то не берет с собой ничего.

Я хожу раздетый, голодный, неухоженный. С одной стороны – это кайф, ты отдыхаешь, мозг никто тебе не выносит, потому что Катя умеет выносить мозг. Но очень одиноко получается,

– вспоминает Стоянов.

Александр Стоянов и Екатерина Кухар / социальная сеть Instagram

Мужчина же на заботу любящей жены отвечает взаимностью. Он сделал быт дома комфортным, взял на себя ответственность за большинство домашних дел.

А я же делаю ее быт намного проще, то есть она не думает о магазинах, ну разве только за одеждой может съездить. Я помогаю, чтобы она не тратила время на то, что ей не надо.

Напомним,