МАСКА: Верка Сердючка подготовила невероятный сюрприз для зрителей гипершоу

9 апреля 2021 12:40 Юлия Туренко
МАСКА: Верка Сердючка подготовила невероятный сюрприз для зрителей гипершоу
МАСКА: Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу
пресс-служба канала Украина

Певица Верка Сердючка – звезда межконтинентального масштаба.

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Каждое ее появление на публике превращается в грандиозное действо, ведь там, где выступает она – настоящий праздник. Для гранд-финала шоу «МАСКА» на канале «Украина» Верка Сердючка приготовила невероятный подарок – премьеру новой песни Disco Kicks.

Вместе с мамой и своим бэндом они устроят на сцене проекта яркий перфоманс. Звездные детективы Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO будут танцевать прямо на столе. А потом попытаются отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в образе Верки Сердючки.

У вас нет вопросов ко мне? Небольшая подсказка: я – Michelle Andrade, а это (показывает на маму – ред.) – Жабеня. Мы с мамой очень довольны, что выступим на этой сцене, – шутит Верка Сердючка.

Верка Сердючка с мамой / пресс-служба канала Украина
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Но и это еще не все сюрпризы, которые ожидают зрителей в гранд-финале шоу «МАСКА». Уже в эту субботу на сцену выйдет загадочный гость – эпатажный Рак. Ведущий Владимир Остапчук продемонстрирует новый яркий образ. И наконец мы узнаем, какие знаменитости все это время прятались под масками романтичного Дракона, величественного Солнца и мужественного Носорога. Кто из них станет триумфатором грандиозного проекта?

Напомним, 

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