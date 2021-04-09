МАСКА: Верка Сердючка подготовила невероятный сюрприз для зрителей гипершоу
9 апреля 2021 12:40
МАСКА: Верка Сердючка презентует премьеру песни в гипершоу
пресс-служба канала Украина
Певица Верка Сердючка – звезда межконтинентального масштаба.
«МАСКА» на канале «Украина» Верка Сердючка приготовила невероятный подарок – премьеру новой песни Disco Kicks.
Вместе с мамой и своим бэндом они устроят на сцене проекта яркий перфоманс. Звездные детективы Оля Полякова, NK | Настя Каменских, Олег Винник и DZIDZIO будут танцевать прямо на столе. А потом попытаются отгадать, какая суперзвезда замаскировалась в образе Верки Сердючки.
У вас нет вопросов ко мне? Небольшая подсказка: я – Michelle Andrade, а это (показывает на маму – ред.) – Жабеня. Мы с мамой очень довольны, что выступим на этой сцене, – шутит Верка Сердючка.
Верка Сердючка с мамой / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеХолостяк-11: стилист и участницы поделились впечатлениями о шикарной Церемонии роз в украинском стилеНо и это еще не все сюрпризы, которые ожидают зрителей в гранд-финале шоу «МАСКА». Уже в эту субботу на сцену выйдет загадочный гость – эпатажный Рак. Ведущий Владимир Остапчук продемонстрирует новый яркий образ. И наконец мы узнаем, какие знаменитости все это время прятались под масками романтичного Дракона, величественного Солнца и мужественного Носорога. Кто из них станет триумфатором грандиозного проекта?
Напомним,