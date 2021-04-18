Анну Седокову прооперировали ‒ подробности
18 апреля 2021 18:00
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram
В Instagram певица Анна Седокова показала фото, на котором предстала с повязкой на правом глазу.
знаменитость перенесла плановую операцию из-за болезни халязион ‒ воспаления железы в области хряща века. Анна около двух недель испытывала боль, но надеялась, что все пройдет без хирургического вмешательства.
Звезда не могла нормально работать, из-за чего отменила две премии и 4 большие съемки. На 15-й день она решилась на операцию.
В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала в клинику, записалась к хирургу. В 10:30 выбрала ткани для новой коллекции, в 11:30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку,‒ поделилась эмоциями исполнительница.
Певица Анна Седокова после операции / социальная сеть Instagram
Спасибо, что любишь меня красавицей и не очень. С огромным глазом и без него. Иногда я просыпаюсь, смотрю в зеркало и думаю, что «как-то я сегодня не очень». А ты мне ‒ какая красивая ты у меня. И я точно знаю, что врешь. Но все равно верю,‒ поблагодарила любимого певица.
Напомним,
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Анна Седокова с мужем / социальная сеть Instagram