Анну Седокову прооперировали ‒ подробности

18 апреля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Анну Седокову прооперировали ‒ подробности
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

В Instagram певица Анна Седокова показала фото, на котором предстала с повязкой на правом глазу.

Читайте такжеОльга Сумская рассказала, как проходили съемки постельных сцен легендарной "Роксоланы"
Оказывается, знаменитость перенесла плановую операцию из-за болезни халязион ‒ воспаления железы в области хряща века. Анна около двух недель испытывала боль, но надеялась, что все пройдет без хирургического вмешательства.

Звезда не могла нормально работать, из-за чего отменила две премии и 4 большие съемки. На 15-й день она решилась на операцию.

В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала в клинику, записалась к хирургу. В 10:30 выбрала ткани для новой коллекции, в 11:30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку,
‒ поделилась эмоциями исполнительница.

Певица Анна Седокова после операции / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЕкатерину Кухар на отдыхе не пустило на пляж животное ‒ фото
Все это время рядом с ней был ее муж, спортсмен Янис Тимма, он поддерживал супругу и признавался в любви.

Спасибо, что любишь меня красавицей и не очень. С огромным глазом и без него. Иногда я просыпаюсь, смотрю в зеркало и думаю, что «как-то я сегодня не очень». А ты мне ‒ какая красивая ты у меня. И я точно знаю, что врешь. Но все равно верю,
‒ поблагодарила любимого певица.

Напомним,

Анна Седокова с мужем / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд Анна Седокова социальные сети фото новости болезни звезд

Материалы по теме

Неужели расстались? Ксения Мишина не пригласила Александра Эллерта на день рождения сына
Новости

Неужели расстались? Ксения Мишина не пригласила Александра Эллерта на день рождения сына
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 5 выпуск от 23.04.2021
Телешоу

Мисливці за дивами: смотреть онлайн 5 выпуск от 23.04.2021
Чужие грехи: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Сериалы

Чужие грехи: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 4 выпуск от 22.04.2021
Телешоу

Мисливці за дивами: смотреть онлайн 4 выпуск от 22.04.2021

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK