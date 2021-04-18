Супруга Влада Ямы рассказала, какие правила существуют в их семье
Жена Влада Ямы Лилиана опубликовала трогательные фото с сыном Леоном и рассказала о правилах, которые придерживается их семейство.
Родители мальчика еще до его рождения решили, что у них будет одна линия защиты, они не будут соревноваться, воспитывая ребенка.
Мама и Папа ‒ одна команда проводников для Сына,‒ пишет знаменитость.
Все члены семейства относятся друг к другу и к окружающим с уважением. Также они не забывают признаваться в своих чувствах.
Каждый день говорим слово «люблю» друг другу и ему. И как результат ‒ постоянно слышим слова любви от сына.
Танцор поддержал публикацию жены лайком и написал в комментариях под постом: «Люблю».
Напомним,