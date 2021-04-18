Супруга Влада Ямы рассказала, какие правила существуют в их семье

Жена Влада Ямы Лилиана опубликовала трогательные фото с сыном Леоном и рассказала о правилах, которые придерживается их семейство.

Женщина заявила, что для их семьи выяснения отношений при ребенке ‒ табу. Пара никогда не позволяет себе ругаться и повышать тон друг на друга, какой бы накал страстей не бушевал. Они уверены, что сыну это слышать точно не нужно.

Родители мальчика еще до его рождения решили, что у них будет одна линия защиты, они не будут соревноваться, воспитывая ребенка.

Мама и Папа ‒ одна команда проводников для Сына,

‒ пишет знаменитость.

Все члены семейства относятся друг к другу и к окружающим с уважением. Также они не забывают признаваться в своих чувствах.

Каждый день говорим слово «люблю» друг другу и ему. И как результат ‒ постоянно слышим слова любви от сына.

Танцор поддержал публикацию жены лайком и написал в комментариях под постом: «Люблю».

Фолловеры же умилились яркими кадрами с фотосессии мамы и сына, а также дополнили список Лилианы своими правилами: «Уважаем и поддерживаем выбор каждого», «Прививаем ребенку самостоятельность, демонстрируя только хорошие привычки», «Молодцы, настоящая семья», «Какие красивые, очень крутые фото».

Напомним,