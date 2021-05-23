Екатерина Кухар рассказала об экстремальном отдыхе на Шри-Ланке
Екатерина Кухар осталась под впечатлениями от отдыха в экзотической стране.
Так, Екатерина заявила, что особого восторга от отпуска она не получила, ведь выдался он достаточно экстремальным. На несколько дней супруг балерины снял для них двоих номер в отеле, который находится в заповеднике с дикими зверями.
Мой муж сделал подарок мне и себе. Первый отель у нас был достаточно традиционен, а второй был в диком заповеднике. Это очень большой заповедник, в котором около 120 леопардов. И когда мы зашли на ресепшн нам сказали: «Если вам будут звонить, вы, пожалуйста, оставайтесь в коконе, потому что на территорию возможно зашел слон, медведь или леопард». Я как-то так ха-ха, а потом меня чуть не затоптали буйволы на берегу пляжа,‒ вспомнила судья «Танці з зірками».
А потом муж хотел схватить змею за хвост, я кричала как сумасшедшая. После этого стресса, мы пришли к нашему кокону, а там опять змея. Я зашла и сказала: «Я тебя умоляю, я хочу сейчас собрать свои чемоданы и уехать домой». Отдых был экстремальный, не для меня,‒ резюмировала Кухар.
Напомним,