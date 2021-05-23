Екатерина Кухар рассказала об экстремальном отдыхе на Шри-Ланке

23 мая 2021 19:00 Катерина Даниленко
Екатерина Кухар рассказала об экстремальном отдыхе на Шри-Ланке
Прима-балерина национальной оперы Украины Екатерина Кухар
социальная сеть Instagram

Екатерина Кухар осталась под впечатлениями от отдыха в экзотической стране.

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Не так давно прима-балерина Екатерина Кухар с мужем Александром Стояновым вернулись с отпуска. Пара несколько недель провела на островах в Индийском океане. Эмоциями с поездки знаменитость поделилась в интервью Кате Осадчей.

Так, Екатерина заявила, что особого восторга от отпуска она не получила, ведь выдался он достаточно экстремальным. На несколько дней супруг балерины снял для них двоих номер в отеле, который находится в заповеднике с дикими зверями.

Мой муж сделал подарок мне и себе. Первый отель у нас был достаточно традиционен, а второй был в диком заповеднике. Это очень большой заповедник, в котором около 120 леопардов. И когда мы зашли на ресепшн нам сказали: «Если вам будут звонить, вы, пожалуйста, оставайтесь в коконе, потому что на территорию возможно зашел слон, медведь или леопард». Я как-то так ха-ха, а потом меня чуть не затоптали буйволы на берегу пляжа,
‒ вспомнила судья «Танці з зірками».

Екатерина Кухар на отдыхе на Шри-Ланке / социальная сеть Instagram

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На этом приключения пары не закончились. Женщину очень огорчило присутствие змей, которых она боится. Рептилии буквально преследовали супругов на каждом шагу, даже забирались к ним в номер.

А потом муж хотел схватить змею за хвост, я кричала как сумасшедшая. После этого стресса, мы пришли к нашему кокону, а там опять змея. Я зашла и сказала: «Я тебя умоляю, я хочу сейчас собрать свои чемоданы и уехать домой». Отдых был экстремальный, не для меня,
‒ резюмировала Кухар.

Напомним,

 

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