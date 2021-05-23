Рамина Есхакзай рассказала о предстоящей свадьбе и знакомстве с возлюбленным
7 мая телеведущая Рамина Есхакзай сообщила радостную новость ‒ возлюбленный Евгений Пронин сделал ей предложение руки и сердца.
Адвокат вспомнил, что познакомился с девушкой, когда искал определенные номера на свой автомобиль:
Я искал номера на автомобиль с конкретными цифрами. Я около полугода искал комбинацию цифр и мне друзья сбросили stories, что Рамина продает автомобиль и номера. И комбинация 5533 мне подходила. Я ей написал в Instagram, что я ищу такой номер. Она сказала, что их можно купить. Я сбросил ей на карту предоплату для уверенности. Мы встретились в МРЭО, я приобрел номера, которые в конечном итоге перешли в отношения и предложение.
Следующая встреча Рамины и Евгения случилась также из-за авто. Девушка попала в неприятную ситуацию, а Пронин ей помог.
Я продала машину и взяла в аренду дешевую, китайскую. И однажды я выхожу из супермаркета, а у меня ключ ломается. Я не могу завести машину. Я сняла stories и спросила подписчиков, что делать. И Женя написал что нужно иметь плоскогубцы, которые в итоге сам и привез.
Мужчина также рассказал, как изначально собирался сделать предложение любимой, однако экстремальные обстоятельства ему помешали:
У нас был дайвинг и я взял кольцо с собой, надел на свой мизинец и нырнул в океан вместе с ней. Но плавая час и глядя, какие у Рамины возникают сложности с кислородом, я понял, что так можно навредить. Поэтому решил сделать банально, вечером, после ужина на пантоне.
Напомним,