Vlad Darwin впервые стал отцом и рассекретил имя малыша

6 июня 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Vlad Darwin впервые стал отцом и рассекретил имя малыша
Певец Vlad Darwin
социальная сеть Instagram

В молодой семье украинского певца Влада Дарвина случилось пополнение.

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Музыкант и его супруга Кристина Марти стали родителями сына. Супруги не афишировали беременность, не устраивали гендер пати, да и роды женщины проходили под грифом «секретно».

Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились и для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому лишнему об этом не сказали,
‒ комментирует новый опыт артист.

Певец Влад Дарвин с женой Кристиной / социальная сеть Instagram

Малыш получил редкое имя ‒ Рональд. Джазовая исполнительница признается, что выбор имен был велик. Они долго решали между 25 именами, однако ни на одном из них не остановились. Сына назвал отец ребенка.

Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква "р". Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву и мне показалось, что Рональд ‒ самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира и его будут называть Ронни,
‒ прокомментировал выбор имени новоиспеченный отец.

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С сыном, которому совсем скоро исполнится месяц, родители разговаривают на трех языках ‒ армянском, украинском и английском. Влад и Кристина хотят, чтобы наследник владел пятью языками.

Напомним,

 

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