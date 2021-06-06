Vlad Darwin впервые стал отцом и рассекретил имя малыша
6 июня 2021 12:00
Певец Vlad Darwin
социальная сеть Instagram
В молодой семье украинского певца Влада Дарвина случилось пополнение.
Музыкант и его супруга Кристина Марти стали родителями сына. Супруги не афишировали беременность, не устраивали гендер пати, да и роды женщины проходили под грифом «секретно».
Беременную жену почти никто из моих друзей не видел. Мы ждали, мы изучали, как ухаживать за ребенком, мы готовились и для нас каждый день был особенный. Мы очень довольны тем, что мы никому лишнему об этом не сказали,‒ комментирует новый опыт артист.
Певец Влад Дарвин с женой Кристиной / социальная сеть Instagram
Малыш получил редкое имя ‒ Рональд. Джазовая исполнительница признается, что выбор имен был велик. Они долго решали между 25 именами, однако ни на одном из них не остановились. Сына назвал отец ребенка.
Я впервые увидел ребенка и сразу мне выплыла буква "р". Я так почувствовал. Ночь не спал, искал все имена на эту букву и мне показалось, что Рональд ‒ самое интересное, свежее и сильное энергетическое имя. Он сможет приехать в любую страну мира и его будут называть Ронни,‒ прокомментировал выбор имени новоиспеченный отец.
Напомним,