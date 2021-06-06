Супруга Димы Монатика растрогала снимками с детьми и мужем: светятся от счастья
Супруга мультиартиста Димы Монатика опубликовала серию снимков с семьей на своей страничке в Instagram.
На снимках дети знаменитостей примеряли стильные очки и рассматривали необычное место. Также Ирина показала миловидный кадр мальчиков со звездным папой ‒ они сидели на диване в объятиях и с искренними улыбками.
Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. Гарик, ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаете. Супер эксцентричные и своеобразные и порой причудливые, но однозначно яркие аксессуары. С моими любимыми мужчинами пришли удивляться,– написала под серией фото Ирина Монатик.
Подписчики поблагодарили продюсера за интересную наводку, а также восхитились трогательными фотографиями: «Какие модные детки», «Ничего полезного и практичного, но все очень красивое и единственное в своем роде», «Восхищаюсь этой семьей», «Красавчики», «Очень милое семейство».
Напомним,