Супруга Димы Монатика растрогала снимками с детьми и мужем: светятся от счастья

Супруга мультиартиста Димы Монатика опубликовала серию снимков с семьей на своей страничке в Instagram.

На днях музыкант Дима Монатик вместе с женой Ириной и сыновьями Даниилом и Платоном посетили концептуальный шоурум Гарика Корогодского. Заведение впечатляет не только ассортиментом товара, среди которого очки, аксессуары, сумки, маски и головные уборы, но и оригинальным дизайном и оформлением.

На снимках дети знаменитостей примеряли стильные очки и рассматривали необычное место. Также Ирина показала миловидный кадр мальчиков со звездным папой ‒ они сидели на диване в объятиях и с искренними улыбками.

Искренне восхищаюсь людьми, которые не просто проживают жизнь, а истинно зажигают ее. Гарик, ну какой же Вы невероятный и неповторимый, как и все, что создаете. Супер эксцентричные и своеобразные и порой причудливые, но однозначно яркие аксессуары. С моими любимыми мужчинами пришли удивляться,

– написала под серией фото Ирина Монатик.

Подписчики поблагодарили продюсера за интересную наводку, а также восхитились трогательными фотографиями: «Какие модные детки», «Ничего полезного и практичного, но все очень красивое и единственное в своем роде», «Восхищаюсь этой семьей», «Красавчики», «Очень милое семейство».

Некоторые подписчики заподозрили жену музыканта в третьей беременности: «Мне одной видно животик?», «Может девочка будет», «Ириша, ты носишь под сердцем малыша?», «Надеюсь, Монатиков станет больше».

Напомним,